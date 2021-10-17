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雙溪虎豹潭4死2失蹤　侯友宜：已找到2名公司負責人

▲虎豹潭驚傳落水意外，6人被大水沖走失蹤，至17日中午，已尋獲2名大人、2名孩童，呈現OHCA狀態，仍有2人失蹤，搜救人員持續搜救中，新北市長侯友宜17日上午至搜救現場坐鎮。（圖／新北市政府提供）
▲虎豹潭驚傳落水意外，6人被大水沖走失蹤，至17日中午，已尋獲2名大人、2名孩童，呈現OHCA狀態，仍有2人失蹤，搜救人員持續搜救中，新北市長侯友宜17日上午至搜救現場坐鎮。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／台北報導

2021-10-17 17:43:29｜2021-10-17 18:21:14

民間機構「大方體驗自然」昨日率31位民眾至新北市雙溪虎豹潭，不料溪水突然暴漲，釀6人遭落水失蹤，今（17）早已尋獲4名死者，仍有2孩童失蹤。對此，新北市長侯友宜表示，已找到2名股東，交由檢警偵訊中。

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6名體驗營學員經梳子壩橫越北勢溪時被洪流沖走，其中4人（2大、2小）尋獲時均無生命跡象，另2人到了晚間仍尚未尋獲，搜救人員仍在持續搜尋。

對於尚有2名落水失蹤者待尋，搜救人員仍未放棄希望。侯友宜下午受訪表示，搜救人員會從上游往下游找，不過重心還是會擺在下游，目前搜救狀況是這樣，希望趕快把那2個人找到。

侯友宜也說，這家公司有4名股東，張姓負責人今天下午找到了，警方偵詢後移送檢方偵訊，責任過失如何，經過詳細調查後，由檢察官來決定。

侯友宜表示，另1名股東也找到了，另外還有1名股東身分釐清當中，4個股東應該都可以找得到。有關求償的問題，在偵詢過程中有跟檢察官協調，朝這個方向來走。

台北市長柯文哲表示，搜救部分還是以新北市為主力，先找到人再說，儘量找找看。等檢察官檢驗完之後，再來討論後續的作為。

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