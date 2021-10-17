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疫情和緩災難財搶不成！口罩機成廢鐵　中國業者一夜赤貧

▲中國先前疫情嚴重爆發時，不少人趁機購買口罩機，準備大賺「災難財」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國先前疫情嚴重爆發時，不少人趁機購買口罩機，準備大賺「災難財」。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-17 18:13:32

新冠肺炎（COVID-19）爆發之後，口罩成為抗疫用品之一，在中國更是供不應求，河南長垣市也因此成為了主要生產口罩的城市，在疫情大流行期間扮演著舉足輕重的角色，長垣每天向全國發放的口罩數量達到數百萬片，每片口罩的價格更一度喊道7元人民幣（約台幣30元）。如今疫情趨緩，口罩需求下滑，導致每片口罩價格暴跌至0.09元人民幣（不到台幣0.5元）。但廠商想要認賠退場、賣出口罩機，但當初每台以100萬元人民幣（約台幣430萬）購買的口罩機，現在只能用1萬人民幣（約台幣4.3萬）賣出。業者苦不堪言，過去一年的豪賭，毀掉數十年積蓄，如今一夜赤貧。

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根據中媒《第一財經》報導，中國河南省長垣市在新冠肺炎疫情期間，成為了口罩產業的重要生產基地，每天由長垣發向全中國的口罩高達數百萬片，每天都有從各地蜂擁而至的衛生部門、醫院等口罩需求者，擠滿了長垣的口罩工廠門口，也讓當地人從中發現商機，有人轉賣口罩，還有人乾脆買口罩機，直接自己生產口罩。

原先在長垣負責防腐工程企業的林鵬，細算之後發現誒片口罩生產成本只要0.1元人民幣，以當時市場每片超過3元價格賣出，就表示每片都有超過30倍毛利，「我當時計算，一台口罩一分鐘就能生產130片，一天下來就能生產17萬片。即使按照每片口罩1塊錢利潤計算，一天利潤就是18萬元。」因此林彭籌集了數百萬元資金，開始向上游廠商訂購口罩機，加入這波「災難商機」。

沒想到後續疫情獲得控制，以及口罩產能恢復，讓口罩的價格一落千丈，從3元漲到7元之後，隨後價格一路下跌至4、5毛，最後又直線下降到每片9分錢，比疫情前還低。林鵬也因此只能看著當初高價購買的口罩機落暉、生鏽，最後決定將口罩機低價賣出。但是當初以每台100多萬人民幣購買的機器，如今每台只能賣到1萬元人民幣，其中兩台已經壞掉的口罩機，還被當成廢鐵處理的價格，每台僅2000元人民幣。看著當初數百萬元購買的機器，轉眼之間就變成了一堆不值錢的廢鐵，在一買一賣之間，也將林鵬數十年來的積蓄毀於一旦。

一名口罩工廠負責人陳連升也表示，在口罩的市場價格大跌之後，由於生產量遽增，市場競爭加劇，讓售價比起疫情前還低，即使將工人的工資下調，也擋不住公司每天持續虧損。「去年靠口罩賺的錢，今年就因為口罩一點一點吐出來。」

長垣市醫療器材同業公會會長李明忠表示，他見證了長垣口罩產業的沉浮，也親眼看著身邊不少朋友因口罩而暴富，又因口罩機而一夜赤貧。但李明忠表示，也在經過這番大起大落之後，也意識到各種資格認證、檢驗檢測政見的重要性。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲在疫情和緩之後，口罩價格大跌。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

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