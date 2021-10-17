疫情和緩災難財搶不成！口罩機成廢鐵　中國業者一夜赤貧

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原先在長垣負責防腐工程企業的林鵬，細算之後發現誒片口罩生產成本只要0.1元人民幣，以當時市場每片超過3元價格賣出，就表示每片都有超過30倍毛利，「我當時計算，一台口罩一分鐘就能生產130片，一天下來就能生產17萬片。即使按照每片口罩1塊錢利潤計算，一天利潤就是18萬元。」因此林彭籌集了數百萬元資金，開始向上游廠商訂購口罩機，加入這波「災難商機」。
沒想到後續疫情獲得控制，以及口罩產能恢復，讓口罩的價格一落千丈，從3元漲到7元之後，隨後價格一路下跌至4、5毛，最後又直線下降到每片9分錢，比疫情前還低。林鵬也因此只能看著當初高價購買的口罩機落暉、生鏽，最後決定將口罩機低價賣出。但是當初以每台100多萬人民幣購買的機器，如今每台只能賣到1萬元人民幣，其中兩台已經壞掉的口罩機，還被當成廢鐵處理的價格，每台僅2000元人民幣。看著當初數百萬元購買的機器，轉眼之間就變成了一堆不值錢的廢鐵，在一買一賣之間，也將林鵬數十年來的積蓄毀於一旦。
一名口罩工廠負責人陳連升也表示，在口罩的市場價格大跌之後，由於生產量遽增，市場競爭加劇，讓售價比起疫情前還低，即使將工人的工資下調，也擋不住公司每天持續虧損。「去年靠口罩賺的錢，今年就因為口罩一點一點吐出來。」
長垣市醫療器材同業公會會長李明忠表示，他見證了長垣口罩產業的沉浮，也親眼看著身邊不少朋友因口罩而暴富，又因口罩機而一夜赤貧。但李明忠表示，也在經過這番大起大落之後，也意識到各種資格認證、檢驗檢測政見的重要性。