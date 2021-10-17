里長沒未見過陳柏惟？里民照片打臉：站你旁邊是誰？

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一名住在中二選區的女選民，昨在臉書寫下「里長背著小蜜蜂，帶著一群人挨家挨戶發面紙傳單宣傳罷免，散播不實抹黑謠言，我真的覺得很痛心！」
女選民寫著，「里長是第一次當選，很認真做事，舉凡活動、環保志工、鄰居停車位調解、甚至喪家出殯都有看他交管的身影，我也常對兒子說，這個里長不錯，下次可以再投給他。只是覺得，就算你是顏家的樁腳（當初是掛無黨參選），身份是里長，你不能大搖大擺帶一群人播放小蜜蜂散播抹黑言論啊！國民黨挖人家十年前的事猛打，請問那時陳柏惟的身份跟顏家報1800萬喝花酒的身份＋刑事民事案件背不完，哪一個可惡？」
一小時後里長親自上她臉書回應，強調自己對事不對人，他列舉里內幾項建設工程，就是女選民看不起的國民黨立委和國民黨里長努力做出來的，但「一年多來我找不到現任立委來做事情，我要看到他的立委本人，只能在電視上看得到」。還說「我知道妳是現任立委的鐵粉，我是真的找不到委員，歡迎妳有幾（機）會帶委員來服務處喝茶。」
不料女選民發揮鐵粉實力，今天找到兩張里長和陳柏惟在社區大廟的合照，一張是兩個人正拿著香併肩拜媽祖、一張是里長和陳柏惟坐在布袋戲台前，邊看戲邊講話，狀甚投機。反問里長「這就是您說的沒看過委員嗎？國民黨都教您公開說謊嗎？雖然我們也是見怪不怪了。」
里長也是戰鬥值滿點，回答「很奇怪，相片能證明什麼，我辦活動自己跑來，難到（道）我要把他趕出去嗎？」其他臉友加入戰局，質疑里長失憶，或迫於其他因素不敢講真話，里長仍苦口婆心勸大家，不要支持肇逃立委。
這段對話被臉友轉貼到「3Q 陳柏惟立委官方後援會」社團，還加碼貼上另一張照片，畫面是陳柏惟在餐會致詞、里長坐在舞台前第一桌，指「有這樣愛說謊的里長真的教壞囝仔大小」，有人感嘆並非個案「這是我們這裡的悲哀」還有人問：「里長要里民帶立委去里長服務處喝茶？會不會又說陳柏惟自己跑來，難到（道）我要把他趕出去嗎？」
女選民苦笑說害怕被出征，不敢在地方社團表態，只能在自己臉書寫下心聲，「本意是希望里長行政中立，不要抹黑造謠，沒想到他一直鍥而不捨的來留言。」