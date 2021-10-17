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里長沒未見過陳柏惟？里民照片打臉：站你旁邊是誰？

▲陳柏惟今由基進黨主席陳奕齊陪同，繼續在中二選區苦行。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.17）
▲陳柏惟今由基進黨主席陳奕齊陪同，繼續在中二選區苦行。（圖／陳柏惟服務處提供，2021.10.17）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-17 18:36:13

立委陳柏惟罷免案投票在即，戰事進入短兵相接，繼霧峰有里長在市府宣導活動中，說「只在公祭中看過陳柏惟」，大肚也有里長回應里民臉書，指「我只在電視上看得到他」，不料被里民打臉貼出同框合照，立委和里長不只一起拜媽祖，還一起坐著看布袋戲。

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這段里長一人戰多人的精采對話，被轉貼在「3Q 陳柏惟立委官方後援會」臉書社團。有人笑里長臉都腫了，也有人說，「看不到人」好像是里長們的統一說詞「上次我們大樓區權大會，里長也說看不到委員」。

一名住在中二選區的女選民，昨在臉書寫下「里長背著小蜜蜂，帶著一群人挨家挨戶發面紙傳單宣傳罷免，散播不實抹黑謠言，我真的覺得很痛心！」

女選民寫著，「里長是第一次當選，很認真做事，舉凡活動、環保志工、鄰居停車位調解、甚至喪家出殯都有看他交管的身影，我也常對兒子說，這個里長不錯，下次可以再投給他。只是覺得，就算你是顏家的樁腳（當初是掛無黨參選），身份是里長，你不能大搖大擺帶一群人播放小蜜蜂散播抹黑言論啊！國民黨挖人家十年前的事猛打，請問那時陳柏惟的身份跟顏家報1800萬喝花酒的身份＋刑事民事案件背不完，哪一個可惡？」
 

▲里長指只在電視看過陳柏惟，被里民秀出合照打臉。（當事人個資已馬賽克）（圖／3Q 陳柏惟立委官方後援會臉書社團2021.10.17）
▲里長指只在電視看過陳柏惟，被里民秀出合照打臉。（保護當事人，個資馬賽克）（圖／3Q 陳柏惟立委官方後援會臉書社團2021.10.17）
一小時後里長親自上她臉書回應，強調自己對事不對人，他列舉里內幾項建設工程，就是女選民看不起的國民黨立委和國民黨里長努力做出來的，但「一年多來我找不到現任立委來做事情，我要看到他的立委本人，只能在電視上看得到」。還說「我知道妳是現任立委的鐵粉，我是真的找不到委員，歡迎妳有幾（機）會帶委員來服務處喝茶。」

不料女選民發揮鐵粉實力，今天找到兩張里長和陳柏惟在社區大廟的合照，一張是兩個人正拿著香併肩拜媽祖、一張是里長和陳柏惟坐在布袋戲台前，邊看戲邊講話，狀甚投機。反問里長「這就是您說的沒看過委員嗎？國民黨都教您公開說謊嗎？雖然我們也是見怪不怪了。」

里長也是戰鬥值滿點，回答「很奇怪，相片能證明什麼，我辦活動自己跑來，難到（道）我要把他趕出去嗎？」其他臉友加入戰局，質疑里長失憶，或迫於其他因素不敢講真話，里長仍苦口婆心勸大家，不要支持肇逃立委。

這段對話被臉友轉貼到「3Q 陳柏惟立委官方後援會」社團，還加碼貼上另一張照片，畫面是陳柏惟在餐會致詞、里長坐在舞台前第一桌，指「有這樣愛說謊的里長真的教壞囝仔大小」，有人感嘆並非個案「這是我們這裡的悲哀」還有人問：「里長要里民帶立委去里長服務處喝茶？會不會又說陳柏惟自己跑來，難到（道）我要把他趕出去嗎？」

女選民苦笑說害怕被出征，不敢在地方社團表態，只能在自己臉書寫下心聲，「本意是希望里長行政中立，不要抹黑造謠，沒想到他一直鍥而不捨的來留言。」
 

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