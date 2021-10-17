中國8月秘密測試極音速飛彈　專家：可發動全球突襲

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《金融時報》報導指出，在這次試驗當中，驗證中國在極音速武器方面取得了驚人的進展，且出乎美國情報單位預料。由於它顯然尚在研發階段，也不免讓人擔心
極音速飛彈與傳統飛彈同樣能配備核彈頭，但飛行速度更快，可以達到音速的5倍，且能夠改變規機。相較於傳統飛彈在需要高飛進入太空，還得成弧線射向標的物，極音速飛彈的動態軌跡在大氣層低處，不僅能更快速擊中目標，敵方也難以追蹤和攔截。目前除了中國之外，美國、俄羅斯等5個國家都在研發極音速武器。
由於美國等國家具備的是可攔截或反制巡弋飛彈與彈道飛彈的武器，因此要攔截極音速武器可能具有高度挑戰性。
中國核武政策專家弗拉維爾（Taylor Fravel）警告，如果中國將這類武器完成開發並且進行部署，將會「破壞穩定」，不過他也補充表示，進行測試不意味著北京一定會進行部署。
隨著北京持續加強其常規軍事力量，並且在台灣附近頻繁進行軍事活動，也日益加劇人們對於中國核武能力的擔憂。近幾個月來，美國軍方也不斷對中國日漸增長的核武能力發出示警。
美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）暗示，北京正在研製新武器，中國獲得了極大的進步，其中包括從太空進行全球打擊的潛力。但肯達爾不願透露細節，僅表示中方正在研製某種類似蘇聯先前曾為冷戰部署，但後來放棄的「部分軌道轟炸系統」。
北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen D. VanHerck）8月時曾告訴媒體，中國「近來展現了非常先進得極音速滑翔飛行器實力」。范赫克警告，中國這項實力對北美航太防衛司令部提供威脅預警和評估攻擊的能力帶來巨大挑戰。
有知情人士表示，中國這枚武器理論上可以飛越南極，而這將對美國軍方構成巨大挑戰，因為美軍飛彈防禦系統鎖定北極的路徑。