西班牙移民之女　巴黎市長義無反顧力戰總統大位

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62歲的伊達戈上月宣布參選，以環境和勞工待遇為競選主軸，期望在明年4月總統大選復興困頓不振的社會黨。
伊達戈出生於西班牙，父親為電線技師，母親為裁縫師。2歲時舉家移民至法國里昂郊區，14歲時歸化法國籍，並於44歲取回西班牙籍，至今擁有法西雙重國籍。
她大學專攻勞工社會學，1982年通過國家考試，成為當時少數的女性勞工稽查員。1993年參與勞動部專業訓練，並逐漸在行政工作中展露頭角。伊達戈1994年成為社會黨黨員，隨後於1995至1996年間，負責日內瓦的勞工國際辦公室任務小組。
1997年起，伊達戈政治生涯正式展開。1997至2002年間，她在社會黨籍時任總理喬斯班（Lionel Jospin）麾下分別加入職業與團結部、女性權利與職業訓練國務秘書以及司法部辦公室，出任技術顧問，並參與立法工作。
2001年新上位的社會黨籍巴黎市長德拉諾埃（Bertrand Delanoe）為改善男女平等，力邀剛進入巴黎市議會的伊達戈出任負責男女平權的首席副市長。2004年，她當選6年一任的大巴黎區（Île-de-France，法蘭西島）區 議會議員，並於2010年連任。
2012年，伊達戈宣布投入2年後的巴黎市長選舉。她曾在競選期間表示，「若要改變世界，便要先試著改變巴黎」。2014年，順利在巴黎市長間接選舉中獲得各區市議員多數支持，在男性為主的法國政界中殺出血路，成為首位登上巴黎市長寶座的女性。
身為巴黎市長的伊達戈，最為人所熟知的政績是巴黎的「無車化」與「綠化」政策。2015年，伊達戈在巴黎部分路段推出首屆「無車日」，把市區讓給行人、滑板和單車，讓居民在馬路上散步，大獲好評。
此外，大刀闊斧執行友善單車族的「自行車5年計畫」、車輛碳排標籤（Crit’Air）制度、「呼吸巴黎」擴展人行街區計畫、「都市農業」、道路去水泥化等政策，都堪稱令人耳目一新。
也因此，2017年她在一份國際環團組織進行的調查報告中，獲得「最創新市長」的稱號，巴黎也成為最致力於對抗交通空汙的法國城市。
然而，伊達戈在許多社會議題的政策並不理想。包括巴黎的難民問題、街頭安全、社會住宅與房價等，市府債台高築，再加上無車化政策導致開車族積怨難平，使她的支持度從2015年底67%的好成績一路下滑。根據2018年初的民調，伊達戈在法蘭西島的支持度一度只剩16%。
2020年市長選舉，伊達戈推出「巴黎共同體」口號，獲得社會黨、共產黨，甚至生態綠黨（EÉLV）部分議員背書，順利連任。
儘管伊達戈日前在黨內初選贏得超過72%票數，但在近日總統投票意向民調中卻僅獲4到7%的選票。她在初選後表示，將動員一切爭取政黨交替。「我知道要盡快投入競選，好追回民調累積的落後」。
然而左派競爭激烈，被法媒稱「競賽中的競賽」，除了前社會黨夥伴曾任經濟部長的蒙特布赫（Arnaud Montebourg）、共產黨候選人魯塞（Fabien Roussel）、不屈法國領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）外，頭號勁敵則是同樣主打綠色轉型的生態聯盟歐洲議員賈多（Yannick Jadot）。
2017年總統大選期間，社會黨籍時任總統歐蘭德（Francois Hollande）大失民心，使得社會黨候選人阿蒙（Benoît Hamon）僅有6.35%的淒慘得票。
伊達戈15日以總統候選人身分接受電視專訪時表示，面對極右派崛起，「我的任務，就是抗爭並投入戰鬥」。她說：「在成為失敗主義之前，讓民主發聲吧！」（編輯：馮昭）1101017