淪龍龍、老K亂鬥受害者　賀瓏：只有一個立場

脫口秀演員龍龍哭訴被老K霸凌，在舞台上拿「賀瓏前女友」當梗，延燒了半個月的「龍K之亂」，最少發話的當事人之一賀瓏，沉默了幾天後，終於在舞台上首度討論到這件事，他說自己只有一個立場，「人非聖賢孰能無過，有人犯規就該懲處，處罰完之後改過自新向上，之後就更好，就這樣，始終如一」。





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▲賀瓏被影射是龍龍前男友，澄清自己不是客家人。（圖／記者葉政勳攝）

▲面對許多粉絲安慰，賀瓏坦言最近過得不太好。（圖／記者葉政勳攝）

賀瓏上週在脫口秀《不羈夜》節目演出，和東區德、呱吉等人同台，獲得熱烈掌聲，還有粉絲要他加油、不要哭！他上台後多次嘆氣說，這一週過得不太好，自己是當事者寫最少文字出去的人，因為太多人私訊，問他身為圈內人，為何不說點話、不表達一些意見，但他認為舞台上發生的事情，就在舞台上來講，所以選在脫口秀發聲。





他說，自己立場始終如一，有人犯錯獲得處罰就好了，意即老K脫稿演出，已經得到應有懲處，龍龍不該得理不饒人，把風波鬧得那麼大。一度被誤會是外界影射的客家男友，賀瓏再次強調，希望這次回應過後，「給我這個圈子，香港網紅圈一個平靜好不好，氣死我了！」以幽默方式澄清謠言。



