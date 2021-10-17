龍語申為拍床戲不敢喝水　「冰塊盒腹肌會不見」

由億萬票房導演葉天倫攜手新銳導演廖堃言打造的電影短片《聽不見的距離》，將於10月22日於GagaOOLala同志影音線上看全球首播，該片藉由2個不同社會階層的同志角色，因愛產生摩擦，打造出一部探討時事議題卻又扣人心弦的浪漫愛情故事，男主角之一的龍語申更是為了片中床戲滴水不進，相當敬業。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-10-17 21:03:51｜2021-10-17 21:39:35
除了雙導演以外，本片也請來零負評女神林依晨的鮮肉師弟牧森與因金鐘夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演健身教練艾力克而備受注目的演員龍語申擔綱雙主演。龍語申會雀屏中選，除了得力於他的敬業精神與好演技，養眼的傲人身材也是一大關鍵。為了讓拍攝的時候線條會比較好看，從開拍前一天他就開始不喝水，把身體的水分脫乾，龍語申無奈地說：「導演不行，我現在不能喝水，等一下要拍床戲，我現在喝水冰塊盒腹肌就不見了，現在只能用棉花棒沾水塗嘴唇。」
龍語申的敬業程度也讓葉天倫驚呼連連，後來還看到牧森拿棉花棒幫龍語申的嘴唇沾水的甜蜜模樣，讓葉天倫想說：「你們2個就乾脆在一起好了！」葉天倫談到選角過程：「牧森他很清新、很純粹，最剛開始要選角的時候一眼相中，就覺得這個角色非他莫屬。」廖堃言導演補充:「倒不知道書生外表的他，身材也是那麼好，見了面才知道。牧森則回應：「一開始揣摩小象這個角色的時候，比較著重在與情人Vic（龍語申飾演）的人物關係，直到導演提醒，希望我可以加一些劇中大學生小象的孩子氣，才讓我比較能掌握這個角色的個性。」至於好身材的部分，他則謙虛表示：「看我的身材跟之前差異，是有一點成就感，但在見到龍語申之後，信心就被擊潰了。」