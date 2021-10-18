NOW早報／雙溪虎豹潭「4死2失蹤」！北市府：將協助喪葬

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北市府表示，截至昨日下午4點30分，仍有2位市民失聯待搜救，搜救大隊研判新北市「料角坑」到「三水潭」為重點搜索區域，搜救隊伍將把握天黑前、視線較佳的關鍵時間，繼續努力進行搜救任務。
北市府指出，目前不幸身亡的4位民眾遺體均已送至基隆殯儀館，待檢察官相驗，北市民政局也已與家屬保持聯繫，市府將全力協助後續喪葬事宜，並已協調臺北第一、第二殯儀館安排處理。
今日天氣／東北風減弱！ 北、東日夜溫差大 中南部防紫外線
中央氣象局預報，今（18）日清晨受到東北風影響，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；白天之後東北風減弱，基隆北海岸及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中午過後中部山區及南部地區有零星短暫雷陣雨；溫度方面，北部、東北部及東部天氣較涼，低溫只有20度左右，局部近山區平地氣溫會再低一些，中部地區低溫21度，南部地區低溫22、23度。白天氣溫稍回升，桃園以北、宜蘭高溫約25度，其他地區高溫約27至30度。
IKEA敦北店復活了？舊址開幕「城市店」 網友：還我眼淚
位於台北市敦化北路的IKEA，於今年4月26日正式熄燈閉店，結束營業將近23年的敦北店，讓許多民眾、員工都感到相當不捨。沒想到前（16）天，IKEA於臉書發文最新消息，將在敦北店的舊址開設「台北城市小巨蛋店」，貼文一出許多民眾紛紛開心表示，歡迎回家。
IKEA貼文以「台北城市最新景點」，公布未來將開幕小巨蛋城市店，並且選定於年初歇業的敦北店舊址，表示因應生活型態的改變，從都市空間與居住關係找到靈感，將以嶄新概念打造IKEA 城市店，與原先的敦北店不盡相同，規模、空間都將重新規劃，但最受民眾歡迎的餐廳仍然會存在。
據了解在敦北店正式公告結束時，並沒有相關的計畫重新開店，但在整體評估過後，才決定重新開設新型態的「城市店」，而民眾大多也樂見其成，否則敦北店熄燈後，對鄰近居民來說，只能轉而到相對遙遠的內湖店。
穿《魷魚》運動服搭捷運！她曬「超深事業線」 萬人求IG
南韓影集《魷魚遊戲》在全球大爆紅，討論度極高，劇中的演員全部身價翻漲，粉絲數更是成長幅度驚人，成為近期最受關注的影集之一；對此，就有一名男網友在捷運上發現一名妹子穿著《魷魚遊戲》主角穿的「綠色運動服」，照片一曝光，網友們全被她「超胸猛」的氣場給震懾，紛紛跪求IG。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示「這是要去哪玩遊戲？我也想參加」，並且hashtag了「魷魚遊戲、456、求神」；而從照片中可以看到，有一名長髮女子，戴著口罩並翹著腳，在位置上滑手機。
不過仔細一看，她身上穿的正是《魷魚遊戲》影集中，參賽者們所穿的「綠色運動服」，外套胸前還有男主角的編號「456」。然而，與主角們不同的地方在於，該名女子並沒有將拉鍊拉起來，運動服內應是搭配一件低胸BraTop，使超深的事業線一覽無遺，讓人看了超害羞。
至於該名女子到底是何方神聖，留言處還真的有網友「神」出IG與臉書粉專，這位美女叫「雯雯Qiwen」，IG帳號擁有1.5萬人追蹤，而她也在前（16）天貼出身穿運動服的自拍，並寫下劇中經典台詞，「中間的號碼總是最先被選擇，那是動物的本能。當面臨危險時，動物就會想躲在群體中」，推測她應該也是《魷魚遊戲》的忠實粉絲。
寒流襲擊韓國首爾 今年首降「冰點」創67年最低溫紀錄
韓國首爾氣溫在昨（17）日急遽下降至0度左右，迎來今年首個「冰點」天氣，比起去年同期提前一週，比往年平均水準提早18天，並且創下1954年至今，67年以來同期最低紀錄。
根據《韓聯社》報導，韓國氣象局（KMA）數據顯示，首爾市昨日早上平均最低氣溫僅為1.3度，是自1954年10月13日以來的同期最低值，當時平均低溫為1.2度。今年在10月17日首度出現「冰點」，也比往年平均提早17天。
首爾市最低氣溫降到冰點以下，中區和恩平區的最低氣溫分別為-0.4度和-1.8度。除了首爾以外，昨日早上9點包括大關嶺、鐵原、坡州、春川、東豆川、寧越等多個城市都測得零下溫度，全國平均氣溫下降約10度左右。
韓國氣象廳一度針對全國大部分地區發布寒潮預警，直至上午10時才解除，但預計寒流將會持續影響到今（18）日上午，預測全國最低氣溫為-2至8度，最高氣溫為13至20度。韓國氣象廳表示，這波寒流是因來自北極的冷氣團南下籠罩韓國，以及副熱帶高壓消失，造成氣溫急速下降。
90歲「寇克艦長」上太空！破最年長紀錄 圓夢歷史畫面曝
人類擁有無窮的好奇心，看著浩瀚星空就會想要探究其中奧秘。而世界上的富豪們也紛紛花大錢，希望能搶先一步成為踏上宇宙的人類。亞馬遜公司創辦人貝佐斯旗下的藍源公司（Blue Origin），13日時再度將人類送上太空，其中更包含90歲男星威廉沙特納（William Shatner），他也成為有史以來最年長的太空人。
威廉沙特納（William Shatner）在科幻電視影集星艦迷航記（Star Trek）飾演寇克艦長（Captain James Tiberius Kirk），其形象深植於星艦迷心中。而貝佐斯更是星艦迷航記的超級粉絲，因此希望能替偶像一圓「真正」前往太空的夢想。
這次啟程的成員有藍源公司的任務暨飛行營運副總裁鮑爾（Audrey Powers）、星球實驗室公司（Planet Labs）共同創辦人博修壬（Chris Boshuizen），以及臨床研究平台Medidata Solutions共同創辦人伏里斯（Glen de Vries）以及威廉沙特納。4人搭乘藍源公司的新謝波德號（New Shepard）火箭，而艙室內的畫面也在隨後公開了。
4人飛越卡門線（Karman Line）約11分鐘，他們興奮地感受無重力的奧妙，更從太空看著地球，讓沙特納一行人只能不斷發出驚嘆，深刻體會到宇宙的浩瀚。（編輯：郭佩蓉）