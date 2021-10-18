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CNBC訪台積電鳳凰城廠　2024年將月產2萬片5奈米晶片

▲台積電正在美國亞利桑那州建設新廠，預計將於2024年開始生產5奈米晶片。（圖／美聯社／達志影像）
▲台積電正在美國亞利桑那州建設新廠，預計將於2024年開始生產5奈米晶片。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-18 08:30:00

全球晶片供應持續短缺，世界最大晶圓代工台積電已經承諾在3年內投資1000億美元加速生產。台積電將於2024年開始生產5奈米晶片，每個月產量將達到2萬片。

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美國媒體《CNBC》先前獨家參觀了台積電位於亞利桑那州鳳凰城附近耗資120億美元的晶圓代工廠。台積電表示，這座晶圓廠將於2024年開始生產5奈米晶片，每個月將生產2萬片。而這些晶片將會用於CPU、GPU、IPU以及智慧型手機等地方。

報導指出，從手機到F-35戰鬥機，再到NASA火星任務，台積電製造了各種關鍵零件，還是蘋果（Apple）的iPhone以及Mac電腦中最先進晶片的獨家供應商。

除了尖端的3奈米和5奈米晶片之外，台積電還未睇動牙刷和咖啡機等產品生產更多的晶片。汽車通常使用不太先進的28至40奈米晶片。目前所有類型的晶片都受到短缺影響，包括通用汽車和豐田在內的汽車製造廠商已經暫停部分工廠生產，蘋果也可能大幅降低2021年iPhone13的生產目標，部分機型的訂單也推遲了一個多月。《CNBC》報導指出，美國目前沒有晶圓廠生產5奈米晶片，但台積電在美設廠將改變這一點。

台積電策略長、同時也是台積電亞利桑那廠總裁兼執行長的凱西迪（Rick Cassidy）表示，如果需要更多的產能，就必須建造更多的晶圓廠，「這就是我們搬到美國的原因之一，我們的客戶希望我們在美國，美國政府希望我們在這裡。」

同時台積電技術處長陳鏘澤也帶著《CNBC》參觀正在建造的一座230萬平方公尺的四層樓晶圓廠的現場。陳鏘澤在台積電工作23年，也帶領過17個晶圓廠建設項目。陳鏘澤指出，正在建設的5奈米晶圓廠，其實就是在台灣晶圓廠的複製。

報導指出，台積電要在亞利桑那州設廠，除了水源問題要解決之外，另外最大的挑戰是大多數的5奈米晶片專家都在亞洲，針對5奈米晶片專家的需求，台積電學術關係經理Roxanna Vega表示，該公司將台灣頂級專家臨時派赴美國擔任該廠專案專家，任務期間兩年或三年。台積電也透露，已經在一年到一年半內，招募超過250位來自美國的新進員工，擔任亞利桑那州晶圓廠營運、人力資源、技術工程師等職務。

美國雖然是先進晶片的誕生地，但是數十年來美國晶片的市佔率已經輸給亞洲。根據國際半導體產業協會（SEMI）表示，2020年全球79%的晶片生產在亞洲，而台積電就佔2020年全球半導體產量的24%，但是美國去年僅佔全球晶片製造業12%，自1990年的37%大幅滑降。

根據凱投宏觀公司（Capital Economics）的數據顯示，在最新款iPhone、超級電腦和汽車AI中使用的最先進晶片，台積電佔了92%產能，三星則佔了8%。

報導指出，隨著晶片變得越來愈複雜，製造成為了一項艱鉅的任務。分析人士表示，要建造晶圓廠至少需要2年的時間和100億美元，幾乎變成不可能的任務。即使像英特爾仍在設計和製造自己的晶片，近幾年來卻已經落後三星和台積電。

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