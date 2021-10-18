2021年最後水逆結束！唐綺陽曝「貴人出現」時機：別錯過
今年最後一次水逆，從9月27日開始發威，終於要在今（18）日結束了！對此，星座專家唐綺陽就表示，木星與水星將在今天順行，很多事情都將「動起來」，第一項事情便是人際關係，很有可能遇到貴人出現，千萬要抓住契機，別錯過機會。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 07:38:21
唐綺陽在臉書粉專指出，今天將有兩顆逆行的星順行，木星將在下午一點順行，水星則在晚上十一點順行，目前僅剩下天王星、海王星仍逆行，算是結束多星逆行的「諸多不順、停滯」，來到事情終於能「翻篇、展開」的下一階段，全部要開始動起來，感受超明顯。
至於有哪些部分會開始動起來？唐綺陽說，首先是「人際關係」，不論是伴侶、合作關係，還是三教九流、廣泛的社交關係等，都來到「重新、再度連結」之時。過去，除了疫情讓人際交流受挫，我們也意識到自己有「不當反應、難以溝通」之處。
唐綺陽接著說，所以，若還想維繫關係、挽救關係，就要好好「重新、用對的方式連結」，現在正是時候。一來自己有覺悟，二來也有好的機會、有貴人出現，自己要做的，是抓住契機、改變態度，別再錯過改善關係的良機。
此外，木星、水星順行也帶來了「能量轉換」，卡關之處終於變得開闊，自己也比較能夠想通，心念一轉，生活也就開始順轉。而本週也是「太陽天秤衝刺」，氣流混亂必然多事，唐綺陽說，除了天氣變化大外，人間的感情問題、合夥問題、隱藏的心理問題都會紛紛檯面化、白熱化，有的出事、鬧翻，有的反而能和解、體諒，就看每個人自己的智慧與選擇。（編輯：郭佩蓉）