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不捨虎豹潭意外　侯友宜：失去骨肉至親多痛「我承受過」

▲侯友宜安慰虎豹潭罹難者家屬。（圖／取自侯友宜臉書）
▲侯友宜安慰虎豹潭罹難者家屬。（圖／取自侯友宜臉書）

記者孫唯容/綜合報導

2021-10-18 08:29:35

新北市雙溪區虎豹潭6名體驗營學員遭洪水沖走，已尋獲4名死者，今天搜救工作仍持續。昨（17）日深夜新北市長侯友宜針對該事件在臉書悲痛發文，他表示，看見罹難者家屬永遠失去那位叫自己「阿嬤」、「媽媽」的人，相當不捨，因為「失去骨肉至親有多痛，我承受過」；侯友宜也強調，相關法律責任一定追究到底。

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侯友宜說，虎豹潭徹夜搜救到白天再到黑夜，不願接受的事實還是發生了，兩個孩子和兩位爸爸離開了他們最摯愛的家人，進入基隆殯儀館前，腳步和心情一樣沈重，強忍傷感，自己深吸一口氣，身為父母官，來這裡是希望帶給家屬振作的力量，自己必須比誰都更堅強。

侯友宜表示，走進去，一眼望見小妹妹的阿嬤，眼裡盡是止不住的淚水， 快步上前緊緊握住她的雙手 ，希望能帶給他一點力量，阿嬤明明傷痛欲絕， 卻向我連聲道謝，每句謝謝都讓人揪心自責，自己和警消弟兄多希望幫阿嬤帶回依舊活潑可愛的孫女，讓小妹妹再撒嬌地喊她「阿嬤」，但，用盡全力卻未能如願。

侯友宜提到，令人揪心的還有小男孩的媽媽，淚水早已潰堤，聲聲呼喚著心肝寶貝的名，卻喚不回熟悉的一聲「媽咪」，一旁的爸爸強忍悲傷，直說自己一定會堅強，淚水卻無法受控地落下，自己擁著他，「忍不住紅了眼眶，因為失去骨肉至親有多痛，我承受過」。

侯友宜感慨表示，孩子一定不會希望我們如此傷悲，試圖告訴家屬想著孩子去當無憂無慮的天使或菩薩了，或許心能少痛一點點，更想說的是整起事件絕不是為人父母的錯，相信爸爸媽媽們對孩子的照顧一定非常用心，才會想帶著孩子看山看水體驗世界的美，怎知造化弄人，「但不該開團的公司開了團，該追究的人禍，還有法律責任，我們一定追究到底」，現在還有兩個孩子下落不明，我們也絕不放棄任何一線希望，全力搜救到最後一刻。

侯友宜也強調，人生無常，自己懂失去的當下，有多難接受 ，不論您們需要什麼幫助，「記得告訴我一聲，自己都會在。」

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