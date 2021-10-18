疫情降溫、回歸一級警戒？陳時中5字曝喜訊

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳中，今（18）天上午赴立法院備詢，針對國內疫情，有媒體追問已經可以脫下口罩運動，是否離一級警戒越來越近了，對此，陳時中鬆口表示：「可以這樣講！」
記者劉雅文／台北報導
2021-10-18 09:10:15｜2021-10-18 09:10:56
另外，第12輪預約被網友稱為「史上最複雜」，陳時中則表示：「當然我們要努力去做」，陳時中強調各疫苗都有功能，及早打是最重要的，另外，針對美國追加第三劑莫德納疫苗，陳時中也提到，莫德納明年預購了2000萬劑，後年2500萬劑，其他廠牌現在都在談，對於11月使否疫苗混打？陳時中也回應：「要看到貨的情況、有可能！」
另外，默沙東藥廠研發出全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」，對此，陳時中透露默目前的洽談進度，陳強調：「雙方合約修訂中，我們這邊在做，他們也在做，已經到合約最後修訂階段。」
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