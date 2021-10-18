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NBA／Simmons終於重返76人　但不確定能否打開幕戰

▲Ben Simmons罰球不穩。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ben Simmons罰球不穩。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-10-18 09:30:49

Ben Simmons終於重返費城76人，參加球隊的季前訓練，不過何時能上場還要看他接下來的狀況而定。根據《費城問詢報》記者Keith Pompey報導，球隊總教練Doc Rivers表示，他目前不確定Simmons能否打開幕戰。

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Simmons在今年季後賽之後，和隊友、教練及球團的關係搞得很糟，但由於找不到理想的交易下家，而且自己拒不出賽的「逼宮」手段又被球隊處以罰款，不得已之下只好妥協。

《紐約時報》記者Mrac Stein在報導中表示，在今天76人的訓練中，Simmons都積極參與，但結束之後，他並沒有接受媒體的採訪，而是逕自離去。

為了緩和雙方之間尷尬的氣氛，Rivers今天在訓練開始前，還隆重的為球隊介紹了Simmons，歡迎他首次參加本季的季前訓練。受訪時也稱後者仍是球隊的一份子，而且完成了所有訓練。

10月21日76人將在開幕戰中對陣紐奧良鵜鶘，Rivers表示自己不確定Simmons在這一場是否能打，要看到時候的狀況而定。又補充說：「我認為他的身體狀態不錯，但是顯然還沒有達到比賽的標準。」

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