拒絕讓謝志偉返台備詢？吳釗燮：德國選後需要代表坐鎮
駐德代表謝志偉國慶日時在臉書分享「台灣獨立」照片，但又發文表示「邊舉國旗邊吐血」，立法院外交及國防委員會15日發函外交部要求謝志偉返台備詢，但傳出已遭到外交部拒絕。外交部長吳釗燮今（18）日否認拒絕讓謝志偉返台備詢，強調考量德國剛舉行完國會大選，以及返台防疫措施等因素，此事還在溝通中。
政經中心／台北報導
2021-10-18 10:03:07｜2021-10-18 10:49:34
立法院外交及國防委員會今日邀請吳釗燮進行業務告並備質詢，吳釗燮會前受訪時被問到立院要求謝志偉返台備詢一事?吳釗燮表示，有注意到此事，但德國剛舉行完國會大選，內閣還沒組成，在這非常關鍵、緊要的時刻，需要大使在當地坐鎮，所以會繼續討論如何用最好的方式，讓謝志偉能接受各界詢問。
媒體追問，是否不讓謝志偉返台報告？吳釗燮說，這是誤傳，此事還在溝通當中；吳釗燮並說，駐外使節在這麼關鍵的時刻要回國，回來須隔離兩個禮拜，又有一個禮拜要自主健康管理，即使現在請他回來，也必須要在3周後才能到立院，這種行程安排是否妥當，必須要經過謹慎討論。
關於捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，歡迎吳釗燮於本月底參加在捷克首都布拉舉行的關於台灣的會議。吳釗燮今表示，已接到捷克方面的邀請，去參加一些活動，但現在還需要跟捷方溝通，若確定會跟大家說明。
至於美國前國務卿萊斯關心中國遙控親中勢力顛覆台灣，吳釗燮表示，注意到萊斯的說法，這些是必須接受大家共同檢視的問題。