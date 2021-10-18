COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

拒絕讓謝志偉返台備詢？吳釗燮：德國選後需要代表坐鎮

▲外交部長吳釗燮否認已拒絕讓駐德代表謝志偉返台報告。(圖／記者呂炯昌攝，2021.10.18)
▲外交部長吳釗燮否認已拒絕讓駐德代表謝志偉返台報告。(圖／記者呂炯昌攝，2021.10.18)

政經中心／台北報導

2021-10-18 10:03:07｜2021-10-18 10:49:34

駐德代表謝志偉國慶日時在臉書分享「台灣獨立」照片，但又發文表示「邊舉國旗邊吐血」，立法院外交及國防委員會15日發函外交部要求謝志偉返台備詢，但傳出已遭到外交部拒絕。外交部長吳釗燮今（18）日否認拒絕讓謝志偉返台備詢，強調考量德國剛舉行完國會大選，以及返台防疫措施等因素，此事還在溝通中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院外交及國防委員會今日邀請吳釗燮進行業務告並備質詢，吳釗燮會前受訪時被問到立院要求謝志偉返台備詢一事?吳釗燮表示，有注意到此事，但德國剛舉行完國會大選，內閣還沒組成，在這非常關鍵、緊要的時刻，需要大使在當地坐鎮，所以會繼續討論如何用最好的方式，讓謝志偉能接受各界詢問。

媒體追問，是否不讓謝志偉返台報告？吳釗燮說，這是誤傳，此事還在溝通當中；吳釗燮並說，駐外使節在這麼關鍵的時刻要回國，回來須隔離兩個禮拜，又有一個禮拜要自主健康管理，即使現在請他回來，也必須要在3周後才能到立院，這種行程安排是否妥當，必須要經過謹慎討論。

關於捷克參議院外交、國防和安全委員會13日通過決議，歡迎吳釗燮於本月底參加在捷克首都布拉舉行的關於台灣的會議。吳釗燮今表示，已接到捷克方面的邀請，去參加一些活動，但現在還需要跟捷方溝通，若確定會跟大家說明。

至於美國前國務卿萊斯關心中國遙控親中勢力顛覆台灣，吳釗燮表示，注意到萊斯的說法，這些是必須接受大家共同檢視的問題。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀