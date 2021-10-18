鴻海科技日登場！嚴陳莉蓮加持 郭台銘生日開電動車亮相
鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今（18）日登場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘電動車出場，而創辦人郭台銘也親自開其中一款電動車出場。郭台銘表示，這真是71年以來，收到最好的生日禮物，短短一年就有如此的成績，要跟全民分享。而鴻海董事長劉揚偉也透露，MODEL C電動車款預計售價不到百萬元。
記者許家禎/台北報導
2021-10-18 10:56:34｜2021-10-18 11:16:57
鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今日10點18分創辦人郭台銘生日登場，活動尚未開始前，展示在會場中的電動巴士與現場演奏的樂隊吸引大家目光。今年主題分別為「感受、技術、軟體、體驗」，現場將陸續推出C級距電動車、E級距電動車與電動巴士，與會者將有機會搭乘或觀賞電動車，並藉由專題演講，展現鴻海在電動車領域之軟體、硬體平台的最新發展成果。
鴻海董事長劉揚偉致詞時指出，有人質疑先前釋出的電動巴士預告片是動畫片，而這就是為什麼他們與裕隆和鴻華先進，想盡辦法要把電動巴士開進南港展覽館2館，讓大家親眼看看與搭乘。靠著鴻海開發的共用底盤加上裕隆70年的造車經驗，短短一年就打造了三款電動車與電動巴士，不僅馬力大、加速快，續航力可達750公里，這是過去在頂級跑車才有的規格。而他透露，MODEL C電動車款未來預計售價為新台幣兩位數（萬）。
隨後MODEL C電動車款出場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘現身，她說短短一年就端出成果，這是充分能量的展現，也秀出了鴻海的行動力，相關電動車款充滿科技感與先進性、令人驚豔！這是汽車轉型電動化，展現決心、大展身手的時刻，希望可以帶動國內汽車產業轉型升級。
而開場重頭好戲就是創辦人郭台銘親自開著MODEL E電動車款出場，他說這是他71年以來，收到的最好禮物，開發的車款展現台灣整體工業實力，從產品構思、外觀設計到電池設計到成品與展示花了一年時間，「太棒了」三個字不足以形容現在的心情，要把生日禮物分享給台灣同胞與同仁，最後他也祝台灣新世代環保電動車「生日快樂」！