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鴻海科技日三款電動車款亮相　休旅車不到百萬元

▲鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今（18）日登場，創辦人郭台銘（圖中）、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮（圖右）、鴻海集團董事長劉揚偉（圖左）三巨頭一同參與。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今（18）日登場，創辦人郭台銘（圖中）、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮（圖右）、鴻海集團董事長劉揚偉（圖左）三巨頭一同參與。（圖／鴻海提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-18 11:40:50

鴻海科技集團今（18）日上午10時18分舉辦2021鴻海科技日（HHTD21），首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士。董事長劉揚偉表示，鴻海正在打造兼具性能、智能、效能，而且是通用、好用、也實用的電動車，「在發展電動車上，鴻海已經準備好了！」

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鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今（18）日登場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘Ｍodel C休旅車電動車出場，而創辦人郭台銘也親自開著Ｍodel E電動車出場。郭台銘表示，今天這真是71年以來，收到最好的生日禮物，短短一年就有如此的成績，要跟全民分享。而鴻海董事長劉揚偉也透露，MODEL C電動車款預計售價不到百萬元。

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進公司，首度發表三款自主開發的電動車款：Ｍodel C休旅車、Ｍodel E轎車和Ｍodel T電動巴士。其中，Ｍodel C車款，是以電動車開放平台打造的首款車型，定位上為純電本質最適化SUV。Ｍodel C具備四大特色，分別是造型、空間、動力、能耗。設計上不僅具有極簡時尚外型，還具有電動車「機械空間極小化，乘坐空間極大化」的本質。

▲鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今（18）日登場，鴻海集團董事長劉揚偉透露MODEL C電動車款預計售價新台幣兩位數。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今（18）日登場，鴻海集團董事長劉揚偉透露MODEL C電動車款預計售價新台幣兩位數。（圖／鴻海提供）
Ｍodel C擁有4.64公尺的車長卻擁有2.86公尺的軸距，提供5+2人座的寬敞舒適空間以及豐富的置物空間配置、在擁擠的都會區穿梭自如時，也能享受大型車才有乘坐空間。同時搭配0.27低風阻造型設計，在性能版本0到100公里加速度僅需3.8秒，並提供700km的長續航力。至於售價也提供接近燃油車差距不遠的合理價格，不到百萬元，預計僅兩位數（萬）。

Ｍodel E部分，則是鴻海科技集團與義大利設計公司Pininfarina共同開發，作為一款科技創新的豪華旗艦轎車，不僅能符合中、高端消費客群需求；同時也是商務人士移動的首選，後座空間可成為專屬行動辦公室，並且將個人行動裝置與座車無縫接軌串聯，提供臉部識別車門開啟、智能車窗以及車輛與環境互動等一系列智能應用。

另外，Ｍodel E憑藉「高性能電驅」與「先進動態控制技術」，讓動力性能輸出達到約750匹馬力，0到100公里加速僅需驚人的2.8秒，優於市面同級車款，並號稱逼近一級方程式賽車的水準。同時，Ｍodel E還具備750km超長續航力，解決電動車用戶里程焦慮的痛點。

▲鴻海科技日上亮相的Ｍodel E電動車款，是鴻海科技集團與義大利設計公司Pininfarina共同開發，能符合中、高端消費客群需求。圖左為創辦人郭台銘、圖右為董座劉揚偉。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技日上亮相的Ｍodel E電動車款，是鴻海科技集團與義大利設計公司Pininfarina共同開發，能符合中、高端消費客群需求。圖左為創辦人郭台銘、圖右為董座劉揚偉。（圖／鴻海提供）
以智能運輸作為定位的Ｍodel T，是一款智能都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計，擁有良好車體防護，能滿足美國聯邦運輸管理局法規標準；此外，Ｍodel T於車輛研究測試中心測試期間，已完成20萬公里加速耐久測試和1,000小時以上的剛性強度測試，為駕駛、乘客安全做好嚴格把關。

能耗與續航力部分，Ｍodel T最高可搭載400度的電池，續航里程超過400公里，在滿載條件下，最大爬坡能力可達25%、最高車速每小時可達120公里，提供司機一個輕鬆、平穩的駕駛體驗，也給乘客帶來一段舒適、安全的旅程。

▲鴻海科技日上亮相的Ｍodel T，是以智能運輸作為定位的，是一款智能都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計，擁有良好車體防護。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技日上亮相的Ｍodel T，是以智能運輸作為定位的，是一款智能都會運輸巴士，其高剛性車體防護設計，擁有良好車體防護。（圖／鴻海提供）

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