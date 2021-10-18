太像了！楊丞琳愛犬「撞臉《魷魚遊戲》001」

李政宰、朴海秀等人主演的Netflix韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，故事主打節奏超快的生存遊戲劇情，許多藝人也紛紛陷入此劇的魅力中，其中楊丞琳也是該劇的劇迷，而她近來發現自家愛犬Yumi，竟然撞臉劇中編號001的「吳一男」。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-18 10:29:12｜2021-10-18 10:36:53
楊丞琳時常在IG分享愛犬的照片，深陷《魷魚遊戲》魅力裡的她，昨（17）日在IG貼出狗女兒Yumi的照片，並發文寫道：「你們說，她是不是長得好像001？臉型、神韻、年紀都是哈哈哈，有get到嗎？」另外，因為Yumi的體型看起來比以前小了一圈，楊丞琳也特別解釋：「女兒年紀大了，因此毛剃超短，比較清爽乾淨，她沒有變瘦，不用擔心喔。」
貼文一發布後，網友們紛紛留言討論，不少人同意楊丞琳的比喻，回應：「是有點像，楊媽是否過於入迷《魷魚遊戲》」、「超級像」、「還真的有像」、「好久沒看到Yumi了，像001的這個比喻也太可愛了吧，但真的有像」。
此外，楊丞琳在今年5月時幫愛犬Yumi慶祝16歲生日，當時她發現狗女兒的行為與生活作息開始與過去不同，經過獸醫檢查後發現Yumi有失智傾向，因為換算人類年紀，Yumi已經相當於人類的80歲，所以楊丞琳相當珍惜與Yumi相處的時光。