虎豹潭意外　議員爆陽管處課長與主辦方有關係

新北市雙溪虎豹潭16日發生溪水暴漲6人（2位大人、4位小還）遭沖走，已尋獲4人遺體，還有2人失蹤。主辦方「大方體驗自然」事發後迅速刪文、關閉臉書社團。台北市議員游淑慧今（18日）爆料，該公司網頁上台灣區聯繫方式的登記地址，竟是陽明山國家公園管理處解說教育課課長蕭淑碧的聯繫方式，且「涂大方體驗自然文化公司」2004年就解散了，2017協辦陽管處的就是幽靈單位，質疑陽管處與該公司關係有點錯綜複雜。
游淑慧於臉書發文指出，大方自然負責人涂淑芳自稱自己所創立的「涂大芳體驗自然中心」獲「Joseph Cornell共享自然基金會」授權成為台灣代表，上網查詢後發現「共享自然基金會」（Sharing Nature Foundation）創立人約瑟夫．柯內爾（Joseph Cornell）是美國一位倡導的體驗自然的自然教育學家。不過，共享自然基金會網頁上，台灣區聯繫方式登記地址，卻是「陽明山國家公園管理處」、解說教育課課長蕭淑碧的聯繫方式。
游淑慧質疑，陽管處、蕭課長、涂大方、共享自然基金會的關係有點錯綜複雜，且蕭淑碧課長，她在其他活動也介紹自己是「國際共享自然台灣代表」。蕭、涂的合作，很早就開始，也共列「涂大方體驗自然中心」2009年暑假體驗自然教學研習活動帶領人，而陽管處2017年主辦活動則曾將涂大方自然體驗中心列名相同協辦單位。
游淑慧提出三大疑點：涂大芳體驗自然文化公司2004年就解散了，2017協辦陽管處的涂大方自然體驗中心就是幽靈單位；且到底誰才是共享自然基金會的台灣代表？陽管處？蕭淑碧？涂淑芳？她也質疑，涂和陽管處的合作關係到底如何？如果合作過，陽管處對於涂女士應該有所了解，北市府如果要調查涂過去所發起的相關活動是否合法、專業，陽管處應該配合調查、提供資料。至於陽管處對於涂的活動或團體是否有相關的補助，也應是釐清重點。
游淑慧說，她還看到陽明山公園管理處曾在活動網站上盛讚約瑟夫．柯內爾，居然說這是「現今世上最受尊崇」的美國自然教育學家。但在英文維基網頁上，並沒有對他有太多介紹，「這個陽管處盛讚的學者，其來台時，陽管處為他主辦一系列收費活動，而涂大芳體驗自然中心也列在協辦單位」。