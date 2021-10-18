無管委會老舊大樓逃生障礙 陳其邁祭鐵腕今同步拆除7處
高雄市城中城大樓大火後，高市府連續3天內稽查全市34棟30年以上、無管委會的老舊混合式大樓，昨(17)日甫完成消防公安稽查其，中27棟建物不合格、23棟更嚴重影響逃生通道，高市府今(18)日一大早上即由副秘書長郭添貴帶隊，率領相關局處針對大仁路80號等7棟建物，進行同步拆除，至於其他相關逃生通道不合格的建物，也預計在26日前陸續清除。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-10-18 11:17:29
陳其邁昨要求相關單位於10天內優先清除擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響避難逃生動線，同時由消防局協助設置逃生標示、警報器、滅火器等消防設施，保障民眾生命財產安全。高市府15日即組成「老舊複合式大樓聯合稽查」專案小組，稽查全市34棟30年以上、無管委會的老舊複合式大樓，並於昨天完成消防公安稽查。
今天上午8點半開始，即由副秘書郭添貴長帶隊，率領消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等局處同仁，針對大仁路80號等7棟建物，強力排除避難逃生動線之障礙情事，其餘有相同問題的建物也預計在26日前陸續進行，達成10日內34棟避難逃生動線全部暢通的行動目標。
郭添貴指出，大仁路這棟大樓的7樓出租套房，私設阻隔用的木板安全梯，影響公共安全，今天由工務局即刻拆除。其餘逃生通道不合格的建物，也預計在26日前陸續清除。
建管處長陳海通指出，經過3天稽查，共有27棟建物有安全梯及通道壅塞阻礙、私設柵門、安全門封閉等缺失，其中23棟更嚴重影響逃生通道，範圍遍布13個行政區。
陳其邁也再次呼籲，市民朋友千萬不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響避難逃生動線暢通，公共安全絕對不可以打折扣，並特別要求工務局及消防局等相關機關一定要嚴格執行公安檢查，提升市民朋友的居家安全。