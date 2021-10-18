阿里巴巴、騰訊不得不合作 拆掉「圍牆」啟動系統互通
在北京大力監管之下，中國網路科技巨頭阿里巴巴以及騰訊控股已經允許在各自的應用程式打開各自應用程式生態系統連結服務，削弱了彼此在中國網路領域壟斷的地位。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-10-18 10:38:09
根據《日經亞洲》報導指出，阿里巴巴和騰訊已經允許在其應用程式中，打開彼此的連結服務。像是阿里巴巴的餓了麼外送服務和影片平台優酷、土豆，現在都已經接受使用騰訊的微信超級應用程式付款。包括購物應用程式Freshippo在內的其他應用程式也申請使用為信支付。
中國科技巨頭的網路平台先前封鎖禁用相互連接服務，但在中國當局對大型科技公司進行監管之際，阿里巴巴和騰訊在政府推動反競爭壓力之下，不得不做出改變。在先前阿里巴巴大部分應用程式是不接受微信支付，而騰訊也對微信的迷你程式搜尋設障礙。有業內人士指出，這些服務完全相互開放只是時間的問題。
阿里巴巴於9月時放行微信支付，讓用戶能夠連接上競爭對手的內容。而在9月30日時，阿里巴巴以及騰訊都表示將增加國有銀聯做為支付功能選項。
報導指出，下一個里程碑將會是騰訊和字節跳動之間的服務連結關係。這兩家公司在社交媒體和影片串流平台市場上展開競爭。微信禁止了字節跳動旗下的抖音的連結。專家指出，中國當局的反競爭政策將會擾亂阿里巴巴和騰訊的霸權時代。