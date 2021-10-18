城中城警惕！徐國勇：雙北各有10多棟危老大樓列緊急處理
立法院內政委員會今（18）日邀集內政部、消防署、警政署、營建署與衛福部等相關單位針對「探討如何提升老舊社區、住宅大樓與複合式建築之公共安全」進行專報。內政部長徐國勇表示，「城中城」這類列為要緊急處理的危老大樓，地方政府清查中，台北市應有10多棟、新北市也是這個數目左右。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-18 10:48:54
徐國勇於會前受訪表示，目前複合式危老建築已請各縣市政府清查中，台北應該10多棟、新北也差不多，必須優先處理、緊急處理。徐表示，社會制度方面也要有所改善，老舊大樓如何加速都更、立即著手，如果全國有上百萬老舊房屋要都更，量能上也不可能，沒有這麼多營造公司、工人，所以需要分輕重緩急，「城中城」這類就是列為要緊急處理，在台北、新北、台中都有這樣的大樓。
徐國勇強調，目前地方政府都在清查中，北市、新北都各有10多棟，台中及非六都城市也有，必須列為緊急處理對象，此外，私人住宅警報器要民眾自行加裝，目前裝設約80％，持續加強宣導也是重要一環。
徐國勇指出，從城中城事件看出台灣都市發展產生的問題，越早發展之區域老舊大樓問題越多，甚至停業的大樓，必須全面檢討法規面，從輔導改為強制；在制度面、管理面、消防及警政公安都應規範處理。