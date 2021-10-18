交往9年！男友媽媽竟說結婚還太早 真相一曝網友全勸退
交往多久結婚比較好？一名網友日前在Dcard平台上發問，表示自己與男友已經交往9年，想要邁向下一步，卻遭對方母親以一理由阻擋，理由一曝光網全搖頭：「放生吧！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-18 11:05:37
這名女網友在《Dcard結婚版》表示，自己已經與男友交往9年，想要結婚，男友卻說：「我媽說，還不確定妳能不能懷孕，現在結婚還太早。」讓原PO既傻眼又無力。由於男友是家中獨子，因此想先懷孕再結婚，還表示「一邊是媽媽，一邊是女友，我能怎麼辦？我只能安靜。」。
原PO表示雖然自己頻頻向男友喊話「只差最後一步」也不想分手，但男友與媽媽只在意她的婦科問題，讓她不禁想質問男友「你為什麼也不能夠保護我呢？」貼文一出許多網友紛紛搖頭表示：「不要為了婚姻懷孕，除非你也有懷孕的打算，雖然9年是很長的時間，但看起來他們只是想找一個生孕機器人而已，放過自己吧」、「我老公獨子，我婆家也沒這樣，婚前公婆就對我很好，婚後也是，老公更是維護我」。
另外也有人表示「你是想生小孩，還是想跟『那個人』生小孩呢？……覺得你可以思考一下」、「我最佩服的是，有辦法寫這一篇，妳沒趕快逃卻是想著不想跟他分手，看到一堆關鍵字：我媽說、獨子、我能怎麼辦、不然怎麼辦，只能說真愛確實偉大」、「我建議你能主動約他當面談（公眾場合）」。（編輯：陳珮瑜）