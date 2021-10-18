城中城大火釀46死 營建署長坦言：沒有積極強制懲處
針對內政部長徐國勇今（18）日下令1個月內全面稽查老舊複合用途建築，民進黨立委王美惠質疑錢櫃火災後竟未要求清查。對此，營建署長吳欣修回應，錢櫃事件後有發函，針對高風險建築物進行定期盤查，每年檢討申報狀況，而城中城同樣有進行申報，坦言過去沒做到強制懲處。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-18 12:21:25｜2021-10-18 12:25:29
立法院內政委員會今邀集內政部、消防署、警政署、營建署與衛福部等相關單位針對「探討如何提升老舊社區、住宅大樓與複合式建築之公共安全」進行專報。民進黨立委王美惠質詢指出，高雄城中城大火後，內政部才發函各地方政府消防機關針對轄內老舊建築物全面清查盤點，質疑這是在錢櫃大火後內政部第一次發文要求清查。
王美惠指出，全台危老建物的比例是愈來越高，內政部是否過去都沒有進行全面的清查，也沒有列管相關的危險建築物，事發後才在補破網。王美惠要求，內政部應積極稽查並確實核罰，不希望每次都是事後檢討，應超前部屬。
吳欣修答詢回應，錢櫃大火已後發函給地方政府，針對高風險建築物進行定期盤查，違法就開罰，每年都有定期開會檢討申報狀況，而高雄城中城也有申報，因此才有張貼公告改善，但是積極一點的強制懲處沒做到。
吳欣修說，這週邀集相關單位開會的目的，強調會貫徹《建築法》強制進行公安檢查與申報，若無改善就依法直接開罰。