疫情趨緩　政院拍板鬆綁高鐵自由座、交通運輸站飲食管制

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交通部指出，鑑於國際及兩岸空運航班均可飲食，且國內餐飲、雙鐵場站在符合「餐飲業防疫管理措施」指引下亦解除飲食限制，而目前海、空運交通場站在確保防疫安全下，不僅持續加強場站清潔消毒、實聯制、量測體溫、強制佩戴口罩外，並已加強旅客動線引導、健康監測措施以及高風險工作人員監視計畫等措施，故建議在特定條件下放寬陸、海、空運場站之飲食限制措施。
針對外界關切之高鐵自由座開放議題，交通部指出未來將視運旅需求研議增加班次，而目前疫情穩定，自由座開放之相關方案目前也正進行規劃中。
蘇貞昌指示，因國內疫情漸已穩定控制，各產業期待管制措施可逐漸鬆綁，如高鐵自由座的規劃、交通運輸場站的飲食管制措施、或是部分產業的營業管制措施，在考量民眾生計以及人民的生活便利性，應可朝向適度開放的步調前進。在疫情趨穩、指揮中心檢視防疫措施後，蘇貞昌也同意交通部規劃開放高鐵自由座，實施日期與相關防疫指引，由交通部於指揮中心記者會中宣布。
蘇貞昌更指示，因國際疫情仍舊嚴峻，對於入境人員仍然必須嚴格實施強化入境檢疫措施，要求旅客入境後仍須循指定動線離開機場，並依規定入住集中檢疫所或防疫旅館，而針對年節將至所可能激增的入境人潮，也請指揮中心務必儘速進行量能盤整，並做好相關配套規劃。
今日與會者包括行政院副院長沈榮津、李孟諺秘書長、羅秉成政務委員兼發言人、經濟部陳正祺次長、交通部長王國材、內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、疾管署長周志浩、羅一鈞副署長、醫福會執行長王必勝。