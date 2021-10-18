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疫情趨緩　政院拍板鬆綁高鐵自由座、交通運輸站飲食管制

▲新冠肺炎本土疫情趨緩，行政院長蘇貞昌拍板鬆綁高鐵自由座、交通運輸站飲食管制。（圖／NOWnews資料圖片）
▲新冠肺炎本土疫情趨緩，行政院長蘇貞昌拍板鬆綁高鐵自由座、交通運輸站飲食管制。（圖／NOWnews資料圖片）

記者呂炯昌／台北報導

2021-10-18 12:35:31｜2021-10-18 13:00:26

新冠肺炎本土疫情趨緩，行政院今（18）日召開擴大防疫會議，針對國內外疫情概況、疫苗施打情形、因應農曆春節入境人潮之防疫量能盤整以及陸海空交通運輸場站的鬆綁措施等議題進行討論，行政院長蘇貞昌拍板放鬆高鐵自由座的規劃、交通運輸場站的飲食管制措施。

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行政院發言人羅秉成轉述表示，指揮中心指出，全球疫情雖漸續趨緩但仍屬嚴峻，但因Delta變異株持續流行，又逢秋冬季節到來，傳播機會將隨室內活動時間較長而增加。雖然國內本土疫情已及社區風險皆在穩定控制中，惟境外移入病例檢出亦以Delta變異株為主，故建議應持續落實邊境嚴格管制以及變異株監測等措施；目前國內疫苗接種人口涵蓋率已達62.11%，劑次人口比為84.12%（劑／每百人），共已施打1,970.9萬人次，隨著國內疫苗數量充足，也籲請國人積極預約施打。

交通部指出，鑑於國際及兩岸空運航班均可飲食，且國內餐飲、雙鐵場站在符合「餐飲業防疫管理措施」指引下亦解除飲食限制，而目前海、空運交通場站在確保防疫安全下，不僅持續加強場站清潔消毒、實聯制、量測體溫、強制佩戴口罩外，並已加強旅客動線引導、健康監測措施以及高風險工作人員監視計畫等措施，故建議在特定條件下放寬陸、海、空運場站之飲食限制措施。

針對外界關切之高鐵自由座開放議題，交通部指出未來將視運旅需求研議增加班次，而目前疫情穩定，自由座開放之相關方案目前也正進行規劃中。

蘇貞昌指示，因國內疫情漸已穩定控制，各產業期待管制措施可逐漸鬆綁，如高鐵自由座的規劃、交通運輸場站的飲食管制措施、或是部分產業的營業管制措施，在考量民眾生計以及人民的生活便利性，應可朝向適度開放的步調前進。在疫情趨穩、指揮中心檢視防疫措施後，蘇貞昌也同意交通部規劃開放高鐵自由座，實施日期與相關防疫指引，由交通部於指揮中心記者會中宣布。

蘇貞昌更指示，因國際疫情仍舊嚴峻，對於入境人員仍然必須嚴格實施強化入境檢疫措施，要求旅客入境後仍須循指定動線離開機場，並依規定入住集中檢疫所或防疫旅館，而針對年節將至所可能激增的入境人潮，也請指揮中心務必儘速進行量能盤整，並做好相關配套規劃。

今日與會者包括行政院副院長沈榮津、李孟諺秘書長、羅秉成政務委員兼發言人、經濟部陳正祺次長、交通部長王國材、內政部次長陳宗彥、衛福部次長薛瑞元、疾管署長周志浩、羅一鈞副署長、醫福會執行長王必勝。

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