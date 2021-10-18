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小玉涉嫌賣名人換臉A片　吹哨人奎丁震驚：真希望不是你

▲小玉涉嫌販售名人換臉謎片，不法獲利粗估500萬以上。（圖／小玉臉書）
▲小玉涉嫌販售名人換臉謎片，不法獲利粗估500萬以上。（圖／小玉臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-18 13:18:38｜2021-10-18 13:42:19

頻道擁有百萬人訂閱的YouTuber小玉，去年4月上傳把珍貴母乳加料的影片，引發輿論撻伐，神隱1年後，今年4月，他出席活動時宣布引退，沒想到，今（18日）再傳出消息，竟是因為販售「換臉名人A片」遭警方逮捕。

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▲小玉向被消費的母親和女性鄭重道歉。（圖／小玉YouTube）
▲小玉曾為惡搞母乳向大眾道歉。（圖／小玉YouTube）
根據警方調查，26歲小玉（本名朱玉宸）涉嫌使用AI Deep Fake軟體，把成人片女主角的臉換成名人，近來引發霸凌爭議的脫口秀演員龍龍、話題女王鄭家純（雞排妹）、知名網紅蕾拉、白癡公主、奎丁，甚至高雄市議員黃捷、民進黨立委高嘉瑜等人都是受害者，而小玉藉此收取的不法所得，據悉至少超過新台幣500萬。

去年10月，網紅奎丁出面控訴被Telegram群組「台灣網紅挖面」換臉變成A片女主角，註冊會員可以直購影片，也可以直接買雲端硬碟，觀看上百支名人換臉的不雅影片，怎料，刑事局成立專案小組介入調查，竟發現該群組的藏鏡人竟是百萬YouTuber小玉。

▲奎丁不吝秀身材。（圖／奎丁臉書）
▲奎丁舉證揭發Telegram A片群組。（圖／奎丁臉書）
吹哨人奎丁聽聞小玉被逮，稍早在IG寫下：「如果是這樣也太讓人失望了，我一直很欣賞小玉的影片...只能說當出面的第一個人真的很慘，幸好有被機關正視到，也真的很不希望那個人就是小玉。」龍龍轉發相關新聞，氣憤寫下：「噁爛網紅只能拿我的假A片打手槍，要哪種流量我都給你！」（編輯：楊穎軒）

▲龍龍怒嗆小玉。（圖／龍龍的沒梗人生臉書）
▲龍龍怒嗆小玉。（圖／龍龍的沒梗人生臉書）
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