《長津湖》登全球票房冠軍　專家：看這部根本是愛國義務

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《長津湖》是一部描述1950年代韓戰時，一場在冰天雪地中的殘酷戰鬥，數千名士兵為了為抗美軍勝利而犧牲。中國將韓戰稱為是「抗美援朝」，長津湖之役則是韓戰中的一個轉捩點。
有觀眾在看完《長津湖》之後表示，「被戰士們的犧牲精神所感動。天氣如此極端，但他們取得勝利。我感到非常自豪。」對中國來說，《長津湖》票房飆高是一個好消息，中國似乎已經找到了大內宣的公式。有專家指出，在《長津湖》廣受歡迎之際，正值美中關係緊張，而這並不是巧合。
《長津湖》在中國上映時，並沒有遭遇太多對手，因為中國對外國片有配額，還可以控制發行時間，好萊塢主要大片《007：生死交戰》以及《沙丘》已經在其他國家上映的時候，中國要等到10月底才能看見。且《長津湖》上映的時機也特別「精準」，就在10月1日中國國慶假期的前一天上映，又碰上了中國共產黨建黨百年。
南加州大學政治學教授斯羅森（Stanley Rosen）表示，《長津湖》上映肯定和目前與美國的緊張局勢有關，並且以這種方式進行宣傳，儘管有時候是間接的，但仍然非常明顯。羅森進一步表示「去看這部電影幾乎是一種愛國的責任。」
荷蘭智庫萊頓亞洲中心主任施奈德（Florian Schneider）指出，這種大內宣電影通常是中共幹部必看之作，「各單位常常揪團觀賞，有領政的中共黨員超過9500萬，這也會大大促進票房。」
截至目前為止，中國民眾對於這部電影的評論絕大多數都是正面的，但有觀察家指出，這些評論可能不完全真實，因為批評這部電影很可能會惹禍上身。報導中提到，前記者羅昌平在微博質疑「抗美援朝」的正義性，結果被公安以《侵害英雄烈士名譽及榮譽罪》拘捕，案件仍在調查。
愛荷華州立大學政治專家哈斯德（Jonathan Hassid）表示，中國具有強烈民族注意情感的年輕人有壓倒性的網路聲量，只要是針對中國的批評，就算邏輯合理仍不會被接受。
《長津湖》據傳斥資2億美元，還邀請了3名知名導演陳凱歌、徐克和林超賢進行製作。不過《長津湖》並非近年來取得不凡成就的民族主義電影，2017年，《戰狼2》也在一週內創下2.38億美元的票房。
好萊塢為了要在中國市場賺取龐大利益，付出極大努力，除了規避配額與中國公司共同製作電影，不少好萊塢老闆們也在審查電影以迎合中國市場，選角、內容、對話和情節等去迎合北京審查人員。但合拍的電影並不一定會大賣，2016年由張藝謀執導的《長城》就因為「白人救世主」的劇情而飽受批評。
儘管如此，好萊塢也不會放棄進攻中國市場，而中國也不會禁止好萊塢大片，因為中國和好萊塢需要彼此。羅森表示，在後疫情時代中國要保持全球第一大電影市場地位，仍需要好萊塢大片的放映，特別是在IMAX巨幕或是3D技術，因為票價較高，才能幫助中國市場保持對北美市場的優勢。
羅森指出，隨著中國電影產值提高，好萊塢可能會變得不那麼舉足輕重，但好萊塢可以表現普世價值的題材，而這在中國是不能或是不願講述的故事。