「海量憲哥」一次乾掉4瓶烈酒 堅持搭飛機下場卻超慘
綜藝天王吳宗憲與女兒吳姍儒主持《小明星大跟班》，父女倆一搭一唱深獲觀眾喜愛，吳宗憲也常不小心在節目上爆料許多私事，讓吳姍儒哭笑不得。節目這集就邀請陳大天、海產、巫苡萱和壯壯等來賓，相互爆料對方酒醉失態的事蹟，而自認「海量」的吳宗憲就笑說曾因為喝太多，忍不住在飛機上大吐特吐。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-18 14:54:40｜2021-10-18 15:20:22
自認「酒量是海量」的吳宗憲，竟然也曾因喝酒誤事，他透露有次到關島工作，在場貴賓熱情招呼他，不料這一喝竟喝掉大約4瓶以上的烈酒，讓他在返台的飛機上，忍不住吐得滿身都是，全場一聽直喊「超噁」，而話題一開，吳宗憲又再加碼爆料：「我曾經酒後散步回家，卻被媒體寫成新聞，『有個大老闆請吃飯，2瓶喝下去就不能開車了』，我用走的到西華飯店門口吸菸區抽雪茄，就被寫說『天王極端落寞走在街頭』。」
陳大天則分享好友海產在長灘島的「豔遇」過程：「到國外旅行基本上不會喝太醉，畢竟人在他鄉，但他喝酒是『喉嚨借過』那種，喝一喝突然又不見，後來才知道，他跟一個菲律賓女生跑到沙灘上玩耍。」回憶起這段往事，海產仍心動不已，更表示當時在酒精的催化下，一聽到對方告白，還真的想「原地結婚」：「我當天就把護照給大天，她真得好正喔！」