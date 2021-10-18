COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

「海量憲哥」一次乾掉4瓶烈酒　堅持搭飛機下場卻超慘

▲吳宗憲自爆曾喝酒誤事。（圖／中天提供）
▲吳宗憲自爆曾喝酒誤事。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-10-18 14:54:40｜2021-10-18 15:20:22

綜藝天王吳宗憲與女兒吳姍儒主持《小明星大跟班》，父女倆一搭一唱深獲觀眾喜愛，吳宗憲也常不小心在節目上爆料許多私事，讓吳姍儒哭笑不得。節目這集就邀請陳大天、海產、巫苡萱和壯壯等來賓，相互爆料對方酒醉失態的事蹟，而自認「海量」的吳宗憲就笑說曾因為喝太多，忍不住在飛機上大吐特吐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲吳宗憲（右）在節目上分享自己扮演金剛的荒謬故事，左為吳姍儒。（圖／中天提供）
▲吳宗憲（右）與女兒吳姍儒（左）在節目上一搭一唱，深受觀眾喜愛。（圖／中天提供）
自認「酒量是海量」的吳宗憲，竟然也曾因喝酒誤事，他透露有次到關島工作，在場貴賓熱情招呼他，不料這一喝竟喝掉大約4瓶以上的烈酒，讓他在返台的飛機上，忍不住吐得滿身都是，全場一聽直喊「超噁」，而話題一開，吳宗憲又再加碼爆料：「我曾經酒後散步回家，卻被媒體寫成新聞，『有個大老闆請吃飯，2瓶喝下去就不能開車了』，我用走的到西華飯店門口吸菸區抽雪茄，就被寫說『天王極端落寞走在街頭』。」

陳大天則分享好友海產在長灘島的「豔遇」過程：「到國外旅行基本上不會喝太醉，畢竟人在他鄉，但他喝酒是『喉嚨借過』那種，喝一喝突然又不見，後來才知道，他跟一個菲律賓女生跑到沙灘上玩耍。」回憶起這段往事，海產仍心動不已，更表示當時在酒精的催化下，一聽到對方告白，還真的想「原地結婚」：「我當天就把護照給大天，她真得好正喔！」

▲海產笑說當時很想和菲律賓女孩結婚。（圖／中天提供）
▲海產笑說當時很想和菲律賓女孩結婚。（圖／中天提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀