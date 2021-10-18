遭網紅換臉成謎片女主角！高嘉瑜：修法推動AI換臉管制法
警方接獲檢舉百萬YouTuber小玉涉嫌在Telegram群組「台灣網紅挖面」將許多女性名人換臉成謎片主角，包括最近話題人物脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾菈，以及高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人。高嘉瑜今（18）日對此表示，將推動制定「AI換臉」管制之相關法令。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-18 15:08:12
高嘉瑜表示，我國現行針對假訊息管制的法規中，卻僅針對災害、食品、傳染病等假訊息才有做特別規範，對於「AI換臉」造假的影片目前仍無法可管。而就個人資料保護法的層面而言，因現行遭「AI換臉」的受害者多為公眾人物，照片等資料取得相對容易，臉部圖像若為合法公開或自行公開，自然也不在個資法保護範疇，說來說去，最後有可能成立的，也只剩下刑法上的妨害名譽罪了。
高嘉瑜認為，網路危害所產生的侵害具有持續性，甚至可能跟隨被害人一輩子。而妨害名譽罪的刑度卻屬相對輕微，因其立法之初，並未考量網路性暴力對被害人所造成的深遠影響，現如今繼續用舊條文來處理新的犯罪現象，顯然有罪責不相當的疑慮。
高嘉瑜表示，未來也將參考國際作法，推動我國制定「AI換臉」管制之相關法令，關鍵在於建立獨立的網路影像真實性查核單位、提高網路平台對於用戶發布內容之監督責任、將「AI換臉」之濫用視為獨立犯罪行為，並明文規範其刑事、民事與行政責任。就技術層面上，開發相關人工智慧工具以因應，例如，美國新創公司Deeptrace已開始著手研發深度偽造辨識技術，以辨識影片之真偽。