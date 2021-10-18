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感激各界善款　陳其邁允諾全數用於協助傷者恢復正常生活

▲高雄市長陳其邁與議長曾麗燕連袂慰問罹難者家屬，承諾會把這些捐款用於慰問金及協助傷者恢復正常生活。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁與議長曾麗燕連袂慰問罹難者家屬，承諾會把這些捐款用於慰問金及協助傷者恢復正常生活。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-10-18 17:29:46

高雄城中城暗夜大火，釀46死41傷，市長陳其邁除對各界的關心和善心捐款表達12萬分的感謝外，也承諾會把這些捐款用慰問金及協助傷者恢復正常生活，他請海基會、陸委會協助希望3位中國籍配偶家屬可以盡快讓他們來台。並逐案解決罹難者家屬喪葬事宜。陳其邁同時呼籲中央可以強制修法，亦將同步啟動高雄市自治條例修訂。

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▲陳其邁呼籲中央在管委會部分可以強制修法，高雄市也將同步啟動自治條例修訂。（圖／高市府提供）
▲陳其邁呼籲中央在管委會部分可以強制修法，高雄市也將同步啟動自治條例修訂。（圖／高市府提供）
高雄市長陳其邁今天在市立殯葬管理處景行廳，針對高雄城中城大樓火災後續，傷者照顧及罹難者家屬相關喪葬事宜進行說明，他除對於社會各界的關心及發起的善心捐款，表達誠摯的感謝外，也對媒體提問逐一說明。

陳其邁表示，高雄發生大火，同島一命休戚與共，對於總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前總統馬英九、前副總統吳敦義和國民黨主席朱立倫，相關各界人士親自慰問都表達12萬分謝意。

陳其邁允諾，會把這些捐款用在慰問金救助、傷者日後生活重建經濟支持、未來安置計畫，協助恢復正常生活。而目前仍有14位傷者在加護病房，但情況都有好轉，住院的傷者1位今天也出院，剩下22位。

陳其邁也指出，在公共空間逃生、避難設備、消防設施都需要有管委會執行落實，因此希望在管委會部分「中央可以強制修法」；同時也啟動高雄市自治條例的修訂，若可以先行的話，能針對行政管理上加強力道，會尋求議會支持，希望盡速完成立法。

至於各界關心3名中國籍配偶家屬來台問題，陳其邁表示，在喪葬事宜上都是個案協助罹難者家屬，中國籍配偶家屬已請海基會、陸委會全力協助，在家屬的返台或探視給予最大協助，希望可以以最快速度讓他們可以來台。

其次，在協助罹難者家屬的部分，陳其邁說明，對於家屬提出的問題，都以個案一項一項逐案解決，譬如因為宗教採取不同宗教儀式或是居住地家屬的問題等等，都會以個案的方式加以協助，並全力配合家屬，另在陸配家屬的部分，也請海基會能夠協助家屬來台等，給予最大的協助。

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