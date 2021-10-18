仁武虐童案相驗　保母資格被撤銷

高雄仁武一名11個月的蔡姓女童在保母家托育時頭部受到重創，送醫搶救仍不治，家屬認為保母說詞不一，懷疑是保母對女童施暴，今（18）日下午檢方會同法醫進行相驗，家屬現場吐露，不解女童給從社會局平台找到的優良保母照顧，怎麼會在第二天就出現這種狀況，對此社會局則說，目前已經撤銷該名保母的保母資格，未來也不可以再擔任保母。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-18 15:56:36
蔡父表示，他不相信女兒是不小心摔倒撞到頭部，「有可能因為這樣就致死嗎？連醫生都說不可能，這是『重創』」，不解社會局發給優良保母的標準為何？虐童案頻傳竟也沒有要求現場裝設監視器；且保母對於女兒是如何摔落的前後供詞不一，不解保母至今為何都沒有收押，希望相驗結果出爐後，證明女兒是被保母蓄意重摔，檢警能立刻就將保母收押。
女童的奶奶也說，當時是透過社會局的平台找到該名蔡姓保母，還說保母很有經驗，才會安心將孩子交給她，沒想到竟在第二天托育就出事，孫女送醫時已經瞳孔放大，腦壓飆高，醫生說可能熬不過3天，結果當天就走了，越想越覺得心疼；女童家屬更表示，與保母初見面一切都很正常，但事發之後保母的先生就出來緩頰說妻子開過刀，保母的臉部還開始抽搐，實在是很誇張。
對此社會局副局長葉玉如及兒少科長何秋菊表示，這位保母是在107年，因為具有保母技術士證，及相關體檢項目的合格證明，經送件到社會局審查，審查通過之後取得居家式服務的登記證，可以從事收費性的托育服務，而此次事件後收案後家防中心立即啟動兒虐調查，經家防社工員進行調查，認定保母行為違反兒少福利與權益保障法第49條第1項第15款的行為，依法裁處停止托育、廢止登記，未來也不可以再擔任保母的工作。