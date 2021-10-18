三發愛閱讀！教育基金會前進美術館打造讀書角落

三發教育基金會自2018年積極推動學習閱讀教育，以行動書車「發發探險號」於高雄地區服務累計200多場次，達總服務人次2萬人次。今年更進一步結合藝文教育場館，在臺南市美術館打造讀書角落空間，為期一年的「發發愛讀書角落計畫」，將開啓藝術結合閱讀服務的新體驗。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-10-18 16:30:31
「發發愛讀書角落計畫」自今年10月起於南美館2館兒童藝術中心啟動，並在17日舉辦「線條的模樣：兒童繪本說故事」，邀請南部說故事達人「胖叔叔」與慈光心智關懷協會的「小樹苗樂團」一同參與，三發教育基金會董事長楊顯玲及臺南市美術館館長林育淳亦出席共同見證雙方合作啟始點。
三發教育基金會自開啟行動書車服務以來，腳步遍及公家機關、商業百貨、地方社區等地服務，在高雄、台南地區樹立良好口碑。此次更將活動觸角再延伸，「發發愛讀書角落計畫」中，三發教育基金會總計捐贈200本人文藝術相關兒童繪本故事書，未來更將與南美館共同推出4場藝術人文公益活動。讀書角落現場除了閱讀推廣之外，更設計8款以南美館藏品為主題的著色塗鴉紙，提供家長與小朋友在購票入館觀賞館內藝術作品之餘發揮創造力。
三發教育基金會執行企劃陳婉茹表示，基金會的核心價值為藝文教育、人才培育、生涯探索，其中「藝文教育」盼藉由美學藝術、學習閱讀的熏陶，培養孩童創意新觀點，提升孩子們的無限想像力。推動「學習閱讀教育」期望提升與充實孩童的「美學」及「閱讀」素養，為期一年之「發發愛讀書角落計畫」可望影響的孩童、家長估計達3萬餘人次。