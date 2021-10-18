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僅能打21萬人卻開放41萬人預約疫苗　柯文哲：一定出問題

▲台北市長柯文哲18日表示，中央疫苗政策完全沒有規劃，北市醫療量能僅能施打21萬人，中央卻開放41萬人預約，「這一定會出問題」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲18日表示，中央疫苗政策完全沒有規劃，北市醫療量能僅能施打21萬人，中央卻開放41萬人預約，「這一定會出問題」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-10-18 16:36:15｜2021-10-18 16:41:44

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而隨著疫苗逐漸到貨，施打的速度也持續加速進行當中。不過台北市長柯文哲今（18）日下午在北市防疫記者會上就抱怨，中央在十二期疫苗開放預約的數量當中，第一階段開放了超過41萬有資格者預約，不過北市醫療院所量能僅只有21萬；而第二階段時北市將量能加開到26萬，不過有資格者卻下降到僅剩18萬，「這一定會出問題」。

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柯文哲表示，從過去到現在，中央的疫苗政策完全沒有規劃，常常一下子打、一下子又沒疫苗，或者疫苗一下子多、一下子少，讓地方政府無所適從，「而第十二期就是個很典型的例子。」

柯文哲批評，十二期疫苗預約與施打分成兩階段，第一階段北市醫療量能僅開出21萬人施打量，不過中央卻一次開放41萬具施打資格者前來登記；而第二階段北市將量能拉高至26萬人，不過中央此時開放的符合資格者卻只剩18萬人，柯文哲直言「這一定會出問題」。

▲台北市政府公布第十二期第一及第二階段疫苗預約數量與醫療量能差距，也讓台北市長柯文哲直言「這一定會出問題」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府公布第十二期第一及第二階段疫苗預約數量與醫療量能差距，也讓台北市長柯文哲直言「這一定會出問題」。（圖／台北市政府提供）
副市長蔡炳坤也補充說明，表示針對第十二期的兩階段疫苗預約與施打，北市僅向中央回報47萬的醫療量能，可是中央開放了將近60萬具施打資格者能夠預約，當然會有所不足。蔡炳坤強調，現在只能先提前向民眾預告好分流管制措施，「診所打莫德納、醫院打BNT、花博打AZ」，接種疫苗不能急就章，打好、打穩很重要，這樣才能打滿，急就章而讓醫事人員整個太大壓力，量能會癱瘓掉的，這不是全民之福。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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