僅能打21萬人卻開放41萬人預約疫苗 柯文哲：一定出問題
新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，而隨著疫苗逐漸到貨，施打的速度也持續加速進行當中。不過台北市長柯文哲今（18）日下午在北市防疫記者會上就抱怨，中央在十二期疫苗開放預約的數量當中，第一階段開放了超過41萬有資格者預約，不過北市醫療院所量能僅只有21萬；而第二階段時北市將量能加開到26萬，不過有資格者卻下降到僅剩18萬，「這一定會出問題」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-18 16:36:15｜2021-10-18 16:41:44
柯文哲表示，從過去到現在，中央的疫苗政策完全沒有規劃，常常一下子打、一下子又沒疫苗，或者疫苗一下子多、一下子少，讓地方政府無所適從，「而第十二期就是個很典型的例子。」
柯文哲批評，十二期疫苗預約與施打分成兩階段，第一階段北市醫療量能僅開出21萬人施打量，不過中央卻一次開放41萬具施打資格者前來登記；而第二階段北市將量能拉高至26萬人，不過中央此時開放的符合資格者卻只剩18萬人，柯文哲直言「這一定會出問題」。
副市長蔡炳坤也補充說明，表示針對第十二期的兩階段疫苗預約與施打，北市僅向中央回報47萬的醫療量能，可是中央開放了將近60萬具施打資格者能夠預約，當然會有所不足。蔡炳坤強調，現在只能先提前向民眾預告好分流管制措施，「診所打莫德納、醫院打BNT、花博打AZ」，接種疫苗不能急就章，打好、打穩很重要，這樣才能打滿，急就章而讓醫事人員整個太大壓力，量能會癱瘓掉的，這不是全民之福。
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