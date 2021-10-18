靠換臉謎片牟利遭逮！小玉50萬元交保 共犯笑笑被釋回
YouTuber小玉被指控藉由製作「換臉謎片」牟利，其中除了知名網紅奎丁、龍龍、和實況主之外，連政治人物黃捷、高嘉瑜、主播張齡予等人也不放過，受害者女性高達上百位。稍早傳出女網紅笑笑也是共犯，且她竟然是被換臉的其中一員，馬上就被警方上銬逮捕，而經過檢方訊後，諭令小玉50萬元交保，諭知笑笑釋回。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-18 17:12:48｜2021-10-18 17:40:53
據了解，笑笑在警方清查犯罪購片金流時，被發現有將近50多萬元的現金，流入到她帳戶內，而笑笑到案後供稱，該筆錢是小玉託她負責購買生活用品、付房租等，才會轉到她帳戶，因此笑笑才被認定為換臉謎片集團的「總帳房」，遭檢警視為共犯一併逮捕。
事實上，奎丁去年就已經出面控訴Telegram群組裡有人透過AI技術，取用網紅、YouTuber、藝人甚至是政治人物的臉來製作成謎片，在警方成立專案小組追查後，就查出始作俑者就是剛宣布引退、頻道坐擁百萬訂閱的小玉，而時常與他搭檔演出的網紅笑笑，也是其長期合作夥伴，2人目前年齡分別是26和24歲，年紀輕輕就涉嫌非法牟利，引發各界關注。
※【NOWnews 今日新聞
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