COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

鴻海科技日宣布成立軟體研發中心　3年內再找千名工程師

▲鴻海科技集團今（18）日舉辦第二屆鴻海科技日，宣布將成立軟體研發中心，規劃集結鴻海科技集團內部1,500名以上的軟體應用人才。（圖／鴻海提供）
▲鴻海科技集團今（18）日舉辦第二屆鴻海科技日，宣布將成立軟體研發中心，規劃集結鴻海科技集團內部1,500名以上的軟體應用人才。（圖／鴻海提供）

記者許家禎/台北報導

2021-10-18 17:33:31

鴻海科技集團今（18）日舉辦第二屆鴻海科技日（Hon Hai Tech Day, HHTD），在下午的軟體論壇中，鴻海正式宣布將成立軟體研發中心，規劃集結鴻海科技集團內部1,500名以上的軟體應用人才；並廣發英雄帖，三年內再招募1,000名以上的軟體研發工程師，作為鴻海未來推動軟體定義企業的重要起手式。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鴻海科技日Hon Hai Tech Day （HHTD21）於今日登場，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮搭乘Ｍodel C休旅車電動車出場，而創辦人郭台銘也親自開著Ｍodel E電動車出場。郭台銘表示，今天這真是71年以來，收到最好的生日禮物，短短一年就有如此的成績，要跟全民分享。而鴻海董事長劉揚偉也透露，MODEL C電動車款預計售價不到百萬元。

鴻海科技日接續上午發表三台電動車實車後，下午車載軟體論壇吸引百位軟體開發從業人員，以及軟體資訊領域學者與會。會中探討座艙智能化與乘坐體驗應用、智能車載軟體AutoCore OS，以及如何實現打造下一代EV Zonal電子電氣架構，並展示安全的自動駕駛車輛如何在真實環境中工作等。同時揭露鴻海打造智能化電動車的下一重點區塊，也代表明年鴻海科技日HHTD將會由軟體接棒。

鴻海科技集團董事長劉揚偉在今日媒體聯訪時就提到，鴻海全球化做得比台灣汽車產業好，因此希望在電動車領域貢獻心力，而未來軟件與半導體和硬件的架構，將是鴻海與MIH會員最主要的競爭優勢。在汽車產業中，電動化是大勢所趨，至於智能化則是最後決勝關鍵，而台灣在ICT產業上有實力，如何把台灣在硬軟半導體力量整合起來，相信未來將會很有競爭力。

劉揚偉強調，在發展電動車產業的同時，鴻海將針對EV車載所需要的軟體推出開放平台、演算軟體等項目。在鴻海硬體平台造車已經到位後，下一步將是軟體平台的完善！論壇會中，鴻海宣布將成立軟體研發中心，集結集團內部1,500名以上的軟體應用人才，並預計三年內招募1,000名以上的高級軟體研發工程師，作為未來「軟體定義鴻海」的重要起手式。歡迎對電動車軟體領域有興趣的各界好手，一同為驅動未來智能電車而戰。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀