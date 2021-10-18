鴻海科技日宣布成立軟體研發中心　3年內再找千名工程師

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鴻海科技日接續上午發表三台電動車實車後，下午車載軟體論壇吸引百位軟體開發從業人員，以及軟體資訊領域學者與會。會中探討座艙智能化與乘坐體驗應用、智能車載軟體AutoCore OS，以及如何實現打造下一代EV Zonal電子電氣架構，並展示安全的自動駕駛車輛如何在真實環境中工作等。同時揭露鴻海打造智能化電動車的下一重點區塊，也代表明年鴻海科技日HHTD將會由軟體接棒。
鴻海科技集團董事長劉揚偉在今日媒體聯訪時就提到，鴻海全球化做得比台灣汽車產業好，因此希望在電動車領域貢獻心力，而未來軟件與半導體和硬件的架構，將是鴻海與MIH會員最主要的競爭優勢。在汽車產業中，電動化是大勢所趨，至於智能化則是最後決勝關鍵，而台灣在ICT產業上有實力，如何把台灣在硬軟半導體力量整合起來，相信未來將會很有競爭力。
劉揚偉強調，在發展電動車產業的同時，鴻海將針對EV車載所需要的軟體推出開放平台、演算軟體等項目。在鴻海硬體平台造車已經到位後，下一步將是軟體平台的完善！論壇會中，鴻海宣布將成立軟體研發中心，集結集團內部1,500名以上的軟體應用人才，並預計三年內招募1,000名以上的高級軟體研發工程師，作為未來「軟體定義鴻海」的重要起手式。歡迎對電動車軟體領域有興趣的各界好手，一同為驅動未來智能電車而戰。