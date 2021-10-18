衰遭小玉製成謎片女主角 雞排妹「撂狠話」預告處置方式
YouTuber小玉因製作女星「換臉謎片」牟利遭逮捕，經過檢方訊後，諭令小玉50萬元交保，諭知共犯笑笑釋回。事實上，該事件的受害女性高達上百位，包括知名網紅奎丁、龍龍，政治人物黃捷、高嘉瑜等人，而擁有高人氣的雞排妹（鄭家純）也包括在內，她透過經紀人康姐向《NOWnews今日新聞》做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
2021-10-18 18:02:31｜2021-10-18 18:03:04
身為被害人的雞排妹，坦言當然希望這種數位性暴力的案件，絕對要調查清楚，水落石出，不過偵查階段不方便評論太多：「一旦確定是誰要負起責任，一定會提告，謝謝關心。」
眼見換臉事件波及許多無辜女性，雞排妹也不忘呼籲：「不要以為這些來自幻想慾望而產生的影片，不是真的只是移花接木，就認為傷害與暴力就不存在，請不要下載與流傳。」
※【NOWnews 今日新聞
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