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移工指甲不明原因全白？新事社工曝關鍵線索

▲左手為移工手指，呈現泛白狀況，和健康的人有差異。（圖／新事服務中心）
▲左手為移工手指，呈現泛白狀況，和健康的人有差異。（圖／新事服務中心）

記者賴正琳/綜合報導

2021-10-18 17:43:38｜2021-10-18 17:47:58

《四方報》報導，在海邊認真工作的外籍漁工，平時若生病了，該怎麼辦呢？四方報團隊訪問新事社會服務中心漁工組社工李正新時，他表示很多外籍漁工語言不通，如果只是普通的跌打損傷，多半是仰賴從母國帶來的成藥緩解症狀。為了關懷漁工健康，近期，新事社會服務中心與台大環境及職業醫學部透過行動式義診，來為港邊的外籍漁工進行健康檢查及職業傷害宣導。 

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延伸閱讀：提倡港口設祈禱室給外籍漁工，他說：「心理健康需要重視」 

在義診時，李正新觀察到許多外籍漁工都有指甲白化的現象，且維持蠻長的一段時間，讓他擔憂是不是因為在海邊工作，而患上的隱疾。當他詢問多位有指甲白化狀況的移工，他發現每位都有捕撈螃蟹的工作，這是和其他沒有白化狀況的外籍漁工相比而來的差異處。至於為何指甲顏色會和健康的人有異，還需要進一步的觀察和診斷。  

除了發現指甲發生白化狀況外，在檢查過程中，醫生們除了忙著替漁工測量身高、體重與血壓，也針對漁工在漁船上的生活習慣、工作內容做詢問，目的是在從漁工敘述身上有哪些不舒服之處，推斷是否長期以來會對身體造成多大的傷害，甚至可能發生職災。 

例如漁工敘述他大腿痛，醫生會再詳細的詢問是哪隻腳痛、痛的頻率、什麼時候會痛、什麼姿勢會痛等等。這些傷痛對於漁工來說，可能只是稍微的痠痛，也有可能影響到他工作時動作，但這些疼痛都有一個共通點─漁工們都沒有去看醫生。原因有很多，可能是漁工覺得這些不影響他們的生活，不需要去看醫生；也有可能是在自行就醫時，因為語言的問題而受到阻礙；更有可能是漁工在向雇主表達自己身體的疼痛，並希望雇主帶他去看醫生時，雇主總是不斷地拖延，到最後漁工還是沒有去看醫生。但這些傷痛，可能在不知不覺中逐漸形成一種職業災害，但到那時往往已經嚴重傷害到身體，甚至是不可挽回的地步了。 

在診療時，詢問關於職災的問題，有些漁工闡述自己的身體所受到的傷害。有的漁工因為在漁船上在丟放魚線捕魚時，手指不慎捲進其中，導致一節手指被截肢；也有漁工在漁船上遇到風浪時，站不穩而跌倒碰傷，留下一道深深的傷痕；在漁船上所使用的水燈，一顆就可以照亮一整個籃球場，但為了照亮海中的魚群，往往一艘船配備了十幾顆水燈，漁工在晚上長期受到如此嚴重的燈光刺激之下，視力也逐漸受到影響，有漁工也表示視力因此而受損。 

其實境內聘僱的漁工是受勞基法所保障，可以保勞工保險，因此在遇到職災時，如同國人一般可以請領職災給付，甚至是失能給付，但是這些漁工可能不會知道，身邊也沒有人可以告訴他們。透過關懷和義診協助，讓外籍漁工們能夠減輕身體的病痛，或是發現身上的疾病症狀。 

▲近期，新事社會服務中心與台大環境及職業醫學部透過行動式義診，來為港邊的外籍漁工進行健康檢查及職業傷害宣導。 （圖／新事服務中心）
▲近期，新事社會服務中心與台大環境及職業醫學部透過行動式義診，來為港邊的外籍漁工進行健康檢查及職業傷害宣導。 （圖／新事服務中心）

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