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高中同學現聲爆黑料　陳柏惟嘆：當年我算對他比較好的人

▲陳柏惟今上午在立法院開會，下午回到選區霧峰繼續行腳。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.18）
▲陳柏惟今上午在立法院開會，下午回到選區霧峰繼續行腳。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.18）

記者顏幸如/綜合報導

2021-10-18 18:01:58｜2021-10-18 18:03:03

一名自稱「很不幸跟3Q是高中同學」的劉姓男子，在網路爆黑料，指同學們「大家都知道他家裡開賭場，儘量不要惹他」，並形容立委陳柏惟「人緣很不好，就是欺善怕惡膽小怕事的人，會開車肇逃完全不意外。」陳柏惟回憶起這位同學，以前常被欺負：「當年我還蠻照顧他的，算是對他比較好的人，不知道現在為何跳出來講20年前的事。」

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這支8分多鐘的影片上架不到一天，已被分享3千多次，累積5千則留言。內容是一名自稱「很不幸跟3Q是高中同學」的劉姓男子，線上叩應時和主持人的對話，主持人詢問劉同學，陳柏惟高中有在打快打旋風嗎？劉同學答：「那一定唬爛，他家開賭場的，大家知道他家的背景，儘量不要惹他。」

劉同學說：「大家都知道陳柏惟是欺善怕惡、膽小怕事的人，平常不會假會、遇到事情就躲避，這是一種人格的缺陷，對於他會肇逃，我一點也不意外。嘴巴說抗中保台，如果出事一定第一個逃走。」

劉同學回憶高中時期的陳柏惟人緣很不好，說謊成性，而且很嘴秋。他舉例陳柏惟籃球打得還好，卻很愛嗆人、挑釁別人，以致都畢業這麼久了，他還是很討厭陳。
 

▲民進黨全國各縣市黨部主委，齊聚霧峰為陳柏惟加油打氣。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.18）
▲民進黨全國各縣市黨部主委，齊聚霧峰為陳柏惟加油打氣。（圖／記者顏幸如攝影，2021.10.18）
劉同學批評陳柏惟大學讀很奇怪的科系，而且想錢想瘋了，但他很會鑽漏洞、很會行銷自己，也算一種長才。自己很希望他被罷免掉，因為：「別人辛辛苦苦才賺一點點錢，他這樣唬爛就可以賺那麼多錢。」目前住台中的劉同學，對於陳柏惟扮演顏家受害者的角色，覺得很難苟同：「拜託！顏家很低調好不好！」

劉同學先說全家都深綠、又說自己是中間選民，接著又感嘆「國民黨這方面比較弱，我老闆也真的蠻弱的，所以選總統選不到」，並以「大家用到的手機都我們家做的」，暗示服務的公司，還說「高雄比較亂，我國小很多同學被槍打、很多人為了老大被槍打死」，一些說法被網友質疑是虛構人物。

陳柏惟下午被媒體問及此事，證實真有其人。他回憶：「這位同學在學校蠻常被欺負的，我算是當時對他比較好的人。高中畢業後參加過幾次同學會，都不曾見到他，不知道為什麼這時候會跳出來，講20年前的事情。」

陳柏惟說：「雖然20年不見，但我尊重他的發言啦！今天有高中同學看到影片，發訊息給我，說『公眾人物不能避免人家討厭你，希望你繼續堅持下去，因為還有更多愛你跟支持你的人。』我看了非常感動，會繼續堅持走下去。」
 

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