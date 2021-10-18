高中同學現聲爆黑料　陳柏惟嘆：當年我算對他比較好的人

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劉同學說：「大家都知道陳柏惟是欺善怕惡、膽小怕事的人，平常不會假會、遇到事情就躲避，這是一種人格的缺陷，對於他會肇逃，我一點也不意外。嘴巴說抗中保台，如果出事一定第一個逃走。」
劉同學回憶高中時期的陳柏惟人緣很不好，說謊成性，而且很嘴秋。他舉例陳柏惟籃球打得還好，卻很愛嗆人、挑釁別人，以致都畢業這麼久了，他還是很討厭陳。
劉同學批評陳柏惟大學讀很奇怪的科系，而且想錢想瘋了，但他很會鑽漏洞、很會行銷自己，也算一種長才。自己很希望他被罷免掉，因為：「別人辛辛苦苦才賺一點點錢，他這樣唬爛就可以賺那麼多錢。」目前住台中的劉同學，對於陳柏惟扮演顏家受害者的角色，覺得很難苟同：「拜託！顏家很低調好不好！」
劉同學先說全家都深綠、又說自己是中間選民，接著又感嘆「國民黨這方面比較弱，我老闆也真的蠻弱的，所以選總統選不到」，並以「大家用到的手機都我們家做的」，暗示服務的公司，還說「高雄比較亂，我國小很多同學被槍打、很多人為了老大被槍打死」，一些說法被網友質疑是虛構人物。
陳柏惟下午被媒體問及此事，證實真有其人。他回憶：「這位同學在學校蠻常被欺負的，我算是當時對他比較好的人。高中畢業後參加過幾次同學會，都不曾見到他，不知道為什麼這時候會跳出來，講20年前的事情。」
陳柏惟說：「雖然20年不見，但我尊重他的發言啦！今天有高中同學看到影片，發訊息給我，說『公眾人物不能避免人家討厭你，希望你繼續堅持下去，因為還有更多愛你跟支持你的人。』我看了非常感動，會繼續堅持走下去。」