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永義房屋進駐竹科重鎮單月拓兩店　試營運業績破200萬

▲永慶房產集團最新加盟品牌「永義房屋」，強勢插旗竹科重鎮，10月份就開出2間加盟店。（圖／品牌提供）
▲永慶房產集團最新加盟品牌「永義房屋」，強勢插旗竹科重鎮，10月份就開出2間加盟店。（圖／品牌提供）

財經中心/綜合報導

2021-10-18 19:00:00

永義房屋－永慶房產集團旗下最新加盟品牌，從南到北，開店績效令人驚豔！繼高雄、台中與屏東後，永義房屋十月份也在新竹開出兩間加盟店，分別為竹北高鐵京宸加盟店、及關埔家樂城加盟店。永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，貨幣寬鬆、低利環境持續，加上疫情也有趨緩的現象，讓自住、長期置產族群陸續入市，新竹房市在新竹科學園區帶動下，原本就是兵家必爭之地。希望透過人機合體的最新房仲服務思維，帶來更專業、更有效率的體驗。

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以「人機合體」新世代房仲服務為訴求的永義房屋，為永慶房產集團旗下第四個加盟品牌，不僅承襲集團30多年的成功經驗與資源，它也配備與永慶不動產同等級的系統平台、數位工具，值得一提的是，一加盟就可與全台永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產共1100家加盟店進行深度聯賣，吸引眾多有志深耕房仲領域的加盟店東長的注目，也帶動全台各地永義房屋加盟店陸續開幕，加入服務消費者的行列。

▲永義房屋關埔家樂城加盟店試營運首日便成交兩戶，業績在半個月內突破200萬！（圖／品牌提供）
▲永義房屋關埔家樂城加盟店試營運首日便成交兩戶，業績在半個月內突破200萬！（圖／品牌提供）
聯賣規範完備、房仲系統促成交機會 　試營運業績突破200萬

永義房屋關埔家樂城加盟店店東洪秋蘋分享，自己在永慶房產集團體系內原本就有2家店，在了解永義房屋的競爭優勢後，主動與總部聯繫要求加盟！而關埔家樂城加盟店也在深度聯賣、科技服務工具、加上系統平台的助攻下，試營運首日便成交兩戶，業績也在半個月內突破200萬！

洪秋蘋進一步補充，自己非常認同集團董事長孫慶餘的經營理念，特別是「先誠實再成交」和共好文化。所以，孫董事長出版的《先誠實再成交 永慶房屋良心仲介》一書，我也買了200本書贈送給來參加永義房屋開幕的貴賓們，希望把對的主張擴散出去，讓更多人知道！

此外，永義房屋關埔家樂城加盟店開幕當天，洪秋蘋也發揮企業社會責任的精神，捐贈10萬元給社團法人中華民國資源媒合互聯協會，幫助協會中較缺乏資源的孩子，可以透過善款幫助學習，進而透過學習翻轉人生！

▲新竹近期學區宅搶手，謝孟涓店東開幕時說明，集團完備的聯賣制度，有效助消費者圓滿成家。（圖／品牌提供）
▲新竹近期學區宅搶手，謝孟涓店東開幕時說明，集團完備的聯賣制度，有效助消費者圓滿成家。（圖／品牌提供）
四大加盟品牌聯手　助客戶快速找到理想家園

同樣於本月開幕的永義房屋竹北高鐵京宸加盟店店東謝孟涓也表示，自己是從永慶房產集團加盟體系出身的，十分清楚加盟總部提供的資源相當多，作業系統也持續在更新，讓我們加盟店東帶領團隊時可以持續優化作業流程。

謝孟涓分享10月份剛試營運時，有個委託物件前一天傍晚上架，隔天中午就成交，這樣的聯賣效率，讓剛創業的店東長們無縫接軌，馬上賺進安定團隊的營運成本！

對於單月內新竹兩家永義房屋加盟店開幕，永慶不動產與永義房屋新竹經管會會長黃煜均、有巢氏房屋新竹經管會會長張汯翰、台慶不動產新竹經管會會長陳漢忠異口同聲地說，歡迎集團出現新的生力軍！更期許未來四品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產和最新成立的永義房屋，能齊心把服務做好，讓好口碑帶進更多服務機會，一起壯大永慶房產集團的全台店數和市占率。

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