永義房屋進駐竹科重鎮單月拓兩店　試營運業績破200萬

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聯賣規範完備、房仲系統促成交機會 試營運業績突破200萬
永義房屋關埔家樂城加盟店店東洪秋蘋分享，自己在永慶房產集團體系內原本就有2家店，在了解永義房屋的競爭優勢後，主動與總部聯繫要求加盟！而關埔家樂城加盟店也在深度聯賣、科技服務工具、加上系統平台的助攻下，試營運首日便成交兩戶，業績也在半個月內突破200萬！
洪秋蘋進一步補充，自己非常認同集團董事長孫慶餘的經營理念，特別是「先誠實再成交」和共好文化。所以，孫董事長出版的《先誠實再成交 永慶房屋良心仲介》一書，我也買了200本書贈送給來參加永義房屋開幕的貴賓們，希望把對的主張擴散出去，讓更多人知道！
此外，永義房屋關埔家樂城加盟店開幕當天，洪秋蘋也發揮企業社會責任的精神，捐贈10萬元給社團法人中華民國資源媒合互聯協會，幫助協會中較缺乏資源的孩子，可以透過善款幫助學習，進而透過學習翻轉人生！
四大加盟品牌聯手 助客戶快速找到理想家園
同樣於本月開幕的永義房屋竹北高鐵京宸加盟店店東謝孟涓也表示，自己是從永慶房產集團加盟體系出身的，十分清楚加盟總部提供的資源相當多，作業系統也持續在更新，讓我們加盟店東帶領團隊時可以持續優化作業流程。
謝孟涓分享10月份剛試營運時，有個委託物件前一天傍晚上架，隔天中午就成交，這樣的聯賣效率，讓剛創業的店東長們無縫接軌，馬上賺進安定團隊的營運成本！
對於單月內新竹兩家永義房屋加盟店開幕，永慶不動產與永義房屋新竹經管會會長黃煜均、有巢氏房屋新竹經管會會長張汯翰、台慶不動產新竹經管會會長陳漢忠異口同聲地說，歡迎集團出現新的生力軍！更期許未來四品牌－永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產和最新成立的永義房屋，能齊心把服務做好，讓好口碑帶進更多服務機會，一起壯大永慶房產集團的全台店數和市占率。