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小玉辦「換臉謎片」票選　人氣最高的竟是她

▲小玉（左圖）曾辦假A片女主角票選，人氣最高的是知名性感女星。（圖／小玉、鄭家純IG）
▲小玉（左圖）曾辦假A片女主角票選，人氣最高的是知名性感女星。（圖／小玉、鄭家純IG）

娛樂中心／綜合報導

2021-10-18 18:34:21｜2021-10-18 18:49:00

頻道擁有百萬人訂閱的YouTuber小玉（本名朱玉宸），今（18日）傳出主導製作、販售「換臉名人A片」，與搭檔笑笑遭警方逮捕，消息震驚網紅界。據悉，小玉會舉辦票選活動，調查會員買片「口味」，獲得最高票的是話題女王鄭家純（雞排妹）。

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▲小玉 製作換臉謎片牟利。（圖／小玉IG）
▲小玉製作換臉謎片牟利，檢方訊後諭令以50萬元交保。（圖／小玉IG）
▲藝人鄭家純（雞排妹）無故捲入小三風波。（圖／雞排妹臉書）
▲鄭家純是不少網友的夢中情人。（圖／鄭家純臉書）
去年7月起，數支「名人謎片」在網上流竄，刑事局介入調查後發現，主嫌小玉等人利用AI技術的軟體Deep Fake，將各界名人的臉換到AV女優身上，再把影片賣給群組「台灣網紅挖面」的會員，此外，小玉也會先藉由「票選」調查會員意象，再製作假A片販售，而最近1次票選中，人氣最高的就是鄭家純。

▲鄭家純無端捲入假謎片風波，怒斥此為另一種性暴力。（圖／鄭家純IG）
▲鄭家純無端捲入假謎片風波，怒斥此為另一種性暴力。（圖／鄭家純IG）
據了解，截至今年10月止，假謎片受害人包括男女網紅、政界名人、主播，人數超過百人，小玉等人不法獲利高達千萬元以上。針對無端「被」拍A片，鄭家純透過經紀人康姐向《NOWnews今日新聞》表示：「一旦確定是誰要負起責任，一定會提告。」（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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