小玉辦「換臉謎片」票選　人氣最高的竟是她

頻道擁有百萬人訂閱的YouTuber小玉（本名朱玉宸），今（18日）傳出主導製作、販售「換臉名人A片」，與搭檔笑笑遭警方逮捕，消息震驚網紅界。據悉，小玉會舉辦票選活動，調查會員買片「口味」，獲得最高票的是話題女王鄭家純（雞排妹）。
娛樂中心／綜合報導
2021-10-18 18:34:21｜2021-10-18 18:49:00
去年7月起，數支「名人謎片」在網上流竄，刑事局介入調查後發現，主嫌小玉等人利用AI技術的軟體Deep Fake，將各界名人的臉換到AV女優身上，再把影片賣給群組「台灣網紅挖面」的會員，此外，小玉也會先藉由「票選」調查會員意象，再製作假A片販售，而最近1次票選中，人氣最高的就是鄭家純。
據了解，截至今年10月止，假謎片受害人包括男女網紅、政界名人、主播，人數超過百人，小玉等人不法獲利高達千萬元以上。針對無端「被」拍A片，鄭家純透過經紀人康姐向《NOWnews今日新聞》表示：「一旦確定是誰要負起責任，一定會提告。」（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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