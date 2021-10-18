5G AR+AIoT智慧長照 岡山榮家全台首座示範場域
國發會聯手高市府推動智慧長照，將委託中華電信子公司中華系整、智慧眼鏡專家佐臻於岡山榮家運用5G AR+AIoT打造全台首個示範場域。今（18）日高雄市副市長羅達生、退輔會主委馮世寬、中華電信董事長謝繼茂、中華系整董事長吳明德、高雄市議員吳銘賜及多位企業代表均出席見證簽約啟動典禮。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-18 22:53:15
高雄市副市長羅達生指出，去年市長陳其邁上任積極推動的「5G AIoT創新園區」以應用服務為核心導向，如何選擇具高雄特色的創新應用題目是非常重要的課題，其中「高齡化」正是高雄甚至全台灣目前最重要的課題。因此市府積極與退輔會合作以高雄榮家推動智慧長照，並在國發會支持下讓計畫順利成真。
羅達生表示，5G突破醫療時空限制，智慧眼鏡及擴增實境技術則進一步幫助醫護騰出雙手，大幅提升醫療效率。他指出，此外市府也積極發展智慧育樂、智慧展演、5G智慧國門以及5G AIoT智慧製造等，透過以大帶小、供需偕同的模式陸續展開。
退輔會主委馮世寬首先感謝各界支持，他致詞時表示，退輔會為解決醫療人力不足問題，除積極推動醫療分級外，也結合高市府、企業界共同以榮家推動智慧長照服務，未來除了將應用到全台16處榮家據點，讓全國長輩受到更好的照顧外，更期待把產品從商業化到經濟化，推廣到全世界。
中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信身為國內電信龍頭、5G AIoT國際大聯盟的創始成員，自去年5G率先開台後，致力加速5G建設、發展5G企業專網及相關智慧應用。今年4月正式進駐成功大樓後，中華電信與中華系整帶領專業團隊整合先進資通訊科技及醫療場域需求，運用5G、AI及AR等創新技術發展智慧醫療，致力提升醫事服務的效率與病患福祉。
高市經發局長廖泰翔表示，中華電信獲國發會補助，將與創新應用業者佐臻合作，岡山榮家為實驗場域，導入5G AIoT結合AR智慧眼鏡打造智慧長照系統，可說是5G AIoT擴散到民生應用最好的案例。他強調，市府將持續努力，與中央合作招商並媒合在地商機，作企業最強而有力的後盾，協助企業落地亞灣，將產品輸出到全球。