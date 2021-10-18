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中情局招募中文人員　中國怒嗆發動「人民戰爭」抓間諜

▲美中關係持續緊張，美國中情局宣布要招募中文人員，引起中國反彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲美中關係持續緊張，美國中情局宣布要招募中文人員，引起中國反彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-18 18:50:12

美國與中國關係緊張之際，美國中央情報局（CIA）在本月初宣布成立「中國任務中心」（China Mission Center, CMC），專門關注中國和中國帶來的國安挑戰，並表示要擴大招募懂中文與中國各地方語言的員工，年薪上看17.25萬美元（約台幣483萬元）。消息一出，有中國網友怒嗆美國「明目張膽招攬特工」，並稱中國需要打一場反間諜的「人民戰爭」。有媒體報導，北京當局因應美國這項策略，已經呼籲公眾對美國的間諜活動保持警戒。

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美國中情局7日表示，已成立「中國任務中心」，專門關注中國和中國帶來的國安挑戰，且稱中國是美國面臨的最重大威脅。中情局局長伯恩斯（William Burns）強調，造成威脅的是中國政府，並非中國人民，成立此中心的目標是為了將中情局針對中國進行的工作合而為一。

在設立中國任務中心的同時，也開放了大量的新職缺，召募律師、科學技術和武器分析師、參謀行動、電信技術等職員，應徵者必須具有美國籍或是含美國籍的雙重國籍身分，也得滿足不同的語言和技能條件。基本年薪從5.8萬美元（約台幣165萬元）至17.25萬美元。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中情局局長伯恩斯表示要設立中國任務中心，以應對北京威脅。（圖／美聯社／達志影像）
中情局招募人才的消息一出，隨即在微博上造成話題，「#中情局招特工要求懂普通話和部分中国方言」成為當日熱門搜尋，有微博網友大罵，「公開招混蛋一名，忘祖，背信棄義，最好沒兒沒女，小心中國人知道掐死他。」具中國軍方背景的微博帳號「鈞正平工作室」更發文怒嗆，稱「境外敵對勢力一直很努力，中國國家安全工作時刻不能鬆懈。如此明目張膽大肆招攬特工的美國情報部門，背地裏必然有着更多險惡與不堪手段。」更在文中提到，維護國家安全，需要打一場反間防諜的「人民戰爭」，才能讓間諜寸步難行，無所遁形。

《CNN》18日報導，自中情局宣布成立「中國任務中心」之後，以對抗美方「在21世紀面臨的最重要地緣政治威脅」之後，中國文宣機制現在也正加緊運作。中國外交部抨擊中央情報局的舉動，稱其為「冷戰思維的典型表現」，並且也塑造輿論，稱中國國家安全受到美國嚴重、持續性威脅，且美國間諜對中國構成更大威脅，呼籲公眾對美國的間諜活動保持警戒。

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