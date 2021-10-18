名家論壇》單厚之／黃國書出賣同志，都是國民黨的錯

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黃國書是1964年生，根據媒體報導，黃國書在1986年民進黨成立之後，仍然繼續當線民至少3年。也就是說，黃國書扮演線民的時間，大概橫跨蔣經國跟李登輝執政時期，從解嚴前一直到解嚴後，跟一般人直覺會想到的「白色恐怖」時期，有很大的時間差。
正如諸多論者所言，「線民」、「抓耙子」跟「叛徒」其實有很大的不同，無論鄭麗文、林為洲等由綠轉藍者，或是陳明文等諸多由藍轉綠者，雖然政治理念發生了很大的變化，但仍可以歸咎於情勢的變遷、外在的條件等等。但「抓耙子」是刻意偽裝，傷害親友並從中得利，程度截然不同。
「轉型正義」砍到自己人，凸顯了民進黨在轉型正義上的尷尬之處，似乎並沒有辦法達到「和解」的效果，反而造成的更多的「裂解」，對自己造成了更大的傷害。一如民進黨總召柯建銘所舉「漢光武帝劉秀燒誹謗信」的例子，或許反而是個傷害較小的方式。
因為砍到最親的人，民進黨內對此事的情緒也格外複雜。一種是如前主席施明德問的「如果被揭發的是馬英九」，民進黨內會用什麼態度面對？以及錢秘書長羅文嘉所說，「為什麼有人選擇挺身對抗強權，有人為強權辯護」。
另一種更為典型、更為主流的反應，則是將一切都歸咎於國民黨。如英系立委的聯合聲明，將黃國書定位為「協作者」，民進黨是受害者，國民黨才是加害者。前主席卓榮泰也是相同的論調，認為這是國民黨必須承擔的歷史責任。蘇揆也以「菜刀說」，批評「國民黨主席朱立倫反而沒有黃國書的坦白」。
所謂「轉型正義」，自始就是針對國民黨，自然無一事不與國民黨有關。但「轉型正義」的本意就要追究從犯的責任，如果一切都只怪國民黨、不管從犯，那還要轉型正義幹嘛？直接開個憲法法庭把國民黨解散，不就結了？民進黨今天的主流說法，正是碰到黃國書「轉型正義」就轉彎。
新潮流把黃國書「退流」無可厚非，派系對成員的要求原本就比政黨來得高，派系也本來就是政治人物利益的結合，理論上不必直接對民意負責。但民進黨對黃國書事件，則應該要有一個更清楚的定性：對民進黨而言，黃國書的問題，究竟是私領域、政黨內部的問題，還是公領域的原則問題？
如果是前者，自然可以考慮情感等因素，黨內私了即可（像新潮流對黃國書的處理一樣），不需要對社會有任何的交代。但如果是後者，即便法律上沒有明確的責任，也應該讓黃國書負起政治責任，不管小到輿論上的撻伐、唾棄，大到開除黨籍，甚至到主動發動罷免，都應該有適當的處理。
但民進黨今天的作法卻是，一方面讓黃國昌主動退黨，一方面又擺出人非聖賢、知過能改的姿態，讓人搞不清黃國昌到底是錯了、還是沒錯？還是轉型正義也可以「後功補前過」，那未來抓到下一個「抓耙子」，是不是也能比照辦理？
民進黨最莫名其妙的，就是把矛頭指向現在的國民黨。姑且不說，朱立倫才大黃國書3歲，黃國書被吸收的時間，朱立倫根本就無權無勢，唯一可能的錯，就是加入了國民黨（但至少不是抓耙子），如今要他從何負責？何況，蔡總統才在國慶演說中強調沒有任何人有「原罪」，怎麼不過短短一周的時間，一切又都是國民黨該死？
黃國書是民進黨內的明日之星，從1998年當選台中市議員至今，一路獲得黨內的大力支持，才有了今天的位置。民進黨當然可以聲稱自己是「被害者」，但民進黨識人不明了20幾年，一直向支持群眾掛保證、呼籲支持者力挺一個錯的人，難道都沒有任何政治責任，難道不該跟民進黨支持者正式道個歉嗎？
國民黨讓黃國書變成了線民，民進黨讓線民變成了立委。責任孰輕孰重，應該很清楚了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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