犧牲黃國書救3Q？陳柏惟：該檢討誰是拿美工刀的人

民進黨籍台中立委黃國書，被爆出學運時期擔任情治單位線民，國民黨台中市議員張瀞分今指，地方盛傳民進黨「為了救3Q、犧牲黃國書」，陳柏惟指這說法「離事實太遙遠、離民眾的認知也太遙遠」，並說，如果有人拿美工刀劃傷別人，「該檢討的是，誰是拿美工刀的人，而不是美工刀本身」。
記者顏幸如/綜合報導
2021-10-18 19:16:34
台中市議會今定期大會，多位國民黨團議員向警察局長蔡蒼柏喊話，要求警方應「專案」保護陳柏惟，並派醫護人員隨行，市議員張瀞分說，地方盛傳民進黨「為了救3Q、犧牲黃國書」，最後幾天選情白熱化，一定不能讓陳柏惟發生任何意外。市議員羅廷瑋也說，突然公布30多年前戒嚴時期的事件，根本是故意轉移焦點，「全黨救3Q沒人救國書」。
因被罷免苦行中的基進黨立委陳柏惟，今（18日）下午受訪時，表示自己還不了解實際狀況，接收到的訊息還蠻片面的，無法在不了解下做評論，但他說：「如果是有人拿美工刀劃傷了別人，該檢討的是誰是拿美工刀的人，而不是美工刀本身」。
陳柏惟的100小時苦行進入第6天，在線民事件前，黃國書曾默默陪行。對於民進黨是否犧牲黃國書來救他？陳柏惟說，黃國書在民主化之後，對台灣政壇的奉獻或各方面的資歷，「我都離他非常遠、非常遠！」犧牲黃國書來救他的說法，這個「邏輯不太通」。
同是市議員的民進黨台中市黨部主委李天生，也說「犧牲國書救3Q」的說法，根本邏輯不通，今天包括外島金門、馬祖、台北等18縣市的民進黨部主委與支持者，齊聚霧峰幫陳柏惟加油，他預估週六的投票率會超過5成，「目前罷免與反罷免方的選情各為五五波，同意罷免的人數極可能衝破基本門檻，需要外漂的鄉親返鄉投下反對罷免票，才有機會留下好立委。」