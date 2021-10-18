PLG／鋼鐵人首季專注於球員發展　洪啟超：建立球隊文化

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相較於各隊的戰力，鋼鐵人陣容明顯還比較稚嫩，年輕球員很多，洪啟超也不諱言新賽季會專注於球員發展，「第一個球季希望他們可以享受比賽，跟著老大哥學習，我們會一步一步的建立球隊文化。」
對於SBL聯賽總得分紀錄保持人呂政儒的加盟，洪啟超認為絕對是能對鋼鐵人能起到一個正面的作用，也希望他能把裕隆文化中出色的那一部分帶給球隊，並在練球中提供給菜鳥們自身的經驗。
而PLG首季榜眼陳又瑋的加入，洪啟超更是對這位年輕控衛期許很深，直言他非常有潛力，而且不僅是球技方面出眾，在抗壓性、態度上都很優異。「他沒有生澀的感覺，心理建設佳、想法也很成熟，看他和資深球員的溝通和應對上，真的很理想，希望他能一舉拿下新人王。我也希望他未來能學習扮演好球隊領袖的角色，畢竟他打的是控球後衛。」
踏入職籃圈是一個全新的體驗，洪啟超笑說氛圍真的感覺很不一樣，「以前沒有球隊經理，也沒有行銷公司，現在連記者會都這麼隆重。希望PLG的成立，能影響南部的籃球，讓更多企業加入，創造更多就業機會。因為我是從基層出身的，所以特別期待這個聯盟能讓社會對職業運動的看法和觀念有所轉變，以及運動產業可以如何延伸。」
PLG第二季從12月開打，賽季超過半年，洪啟超直言這一定會是個考驗，也表示球隊教練團已經有在對此做準備，輔導加強球員的身體素質和心理建設，用不一樣的課程，以及飲食的調配去讓他們得到適當的恢復。「因為是主客場制，所以每個禮拜都在移動，真的是全新的體驗，對於我們來說也是考驗。」