高捷紅線小港林園線　拚119年完工通車

為進行「高雄捷運小港林園線可行性研究」審查作業，行政院國家發展委員會於今(18)日召開委員會議，會議由國發會主任委員龔明鑫主持。邀集中央相關部會包括行政院政務委員、工程會、財政部、內政部、經濟部及交通部所屬機關等共同與會，高雄市政府由副市長林欽榮率捷運局、財政局、經發局及交通局等相關局處代表共同參加，最終會議結論是：高雄市政府所提小港林園線可行性研究案，建請行政院予以同議，高雄市副市長林欽榮表示，預計119年完工通車，屆時也將配套推出「小港卡」、「林園卡」優惠交通票卡，盼能提高運量。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-10-18 23:58:00
林欽榮指出，本計畫為總統蔡英文及市長陳其邁允諾之優先重大交通建設，亦屬中央所提「大南方大發展南台灣發展計畫」之一；小港林園線路線行經三大國家級產業園區（臨海工業區、林園工業區、新材料循環經濟產業園區），年產值合計逾1.24兆，亦為南部半導體材料S廊帶的其中一環，且小港林園地區長期承受國家經濟發展所造成之環境污染及港區重車威脅，亟需捷運建設帶動當地整體發展，並提供居民一條安全回家的路。推動小港林園線實有其重要性及必要性。
捷運局長吳義隆表示，市府於109年12月29日於林園區辦理地方說明會，吸引近700位民眾參與，在場民眾皆強烈支持本府採一車到底地下化方式辦理小港林園線，並期待本路線能早日動工及完工通車。小港林園線總長約12.43公里，設置7座車站，未來小港林園線通車營運後可引入活動人口4萬人，並促進當地近180公頃的農業區土地開發。
吳義隆感謝中央各部會鼎力支持與協助本案順利通過審查，期待小港林園線可行性研究報告能儘速獲得行政院核定，俾利推展後續綜合規劃及環境影響評估等事宜。