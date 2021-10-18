一起勇敢一次　黃捷與8網紅怒告小玉

網紅小玉被爆出利用電腦軟體將名人的臉換成A片女主角，其中就包括無黨籍的高雄市議員黃捷，今（18）天得知AI換臉賣A片的主謀是網紅小玉後，黃捷已到警局報案完成提告，黃捷也收到括解婕翎、蛋捲、小熊 Yuniko、小葵 XiaoKui、Sandy珊迪、瑀熙Yuci、陸子玄Lois、大魚等實況圈、網紅界受害者私訊，願意鼓起勇氣，一起站出來提告，用法律制裁小玉。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-10-18 20:27:02
「難道不是真的去演，傷害和性暴力就不存在嗎？」，黃捷今晚在臉書發文表示，五月受訪時，知道自己的臉被拿去這樣使用，一開始覺得「惡搞影片應該蠻好笑的吧」但當真的看到影片時，完全笑不出來，只有滿滿的噁心反胃，甚至起雞皮疙瘩、深陷恐懼，黃捷認為「無論小玉的心態是好玩、惡搞還是單純想賺錢，這對受害者來說，就是真實的傷害、羞辱和踐踏」，也嚴正警告躲在電腦後觀看影片的人，你們不是沒有責任，你們的訕笑、觀看，都是一次次的加害。
黃捷強調，除了要求警方嚴加偵辦，也懇請社會大眾關注逐漸興起的AI犯罪，不要下載不要流傳這類影片，更要共同抵制這種低級的公眾人物，不能再養出第二個小玉 ，讓這種墮落的風氣繼續蔓延，最重要的，也呼籲立法院正視數位性暴力的問題，進行修法，才有更有力的工具嚴懲惡狼，拒絕數位性暴力「我們不希望下一個受害者出現」！