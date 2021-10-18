小玉「換臉謎片」唯一受害男！館長激動7字回應了

YouTuber小玉（朱玉宸）涉嫌用AI軟體製作「換臉謎片」，在Telegram群組販賣，不法獲利1千萬元以上。受害名人包括蔡依林、新垣結衣、雞排妹（鄭家純）、主播張齡予、政治人物高嘉瑜、黃捷等人，唯一在名單中的男性是網紅館長（陳之漢），他本人也在臉書上做出回應。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-10-18 20:48:01
小玉「換臉謎片」受害名單多達百人，大多數是外貌人氣兼具的女明星、網紅、直播主，唯一一名男性是健身網紅館長（陳之漢），他本人透過臉書專頁「飆捍」發文，以標題「館長也被小玉偷臉變A片男優！網紅圈大炸裂」為題PO文，一頭霧水回應：「哪看得到片片啊？？？？？？」
文章一出立刻吸引7千多名粉絲朝聖，網友直呼「唯一男生代表，我對館長的尊敬又更上一層樓了」、「我覺得網紅圈不會大炸裂」、「阿館終於一償當男優的心願」、「整個系列裡面，我只想看館長的」、「誰的口味這麼特別」、「先不要」、「求番號」。
※【NOWnews 今日新聞
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