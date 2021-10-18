黃國書曾為情治單位線民 朱立倫：當時的國民黨要負責
針對民進黨立委黃國書坦言學生時期曾為國民黨線民，協助政治搜查，遭黨內鬥爭而宣布退黨，且不再爭取連任。國民黨主席朱立倫今（18）日表示，當時是國民黨執政，國民黨當然要負責。
記者羅婉庭／台北報導
2021-10-18 21:24:16
針對行政院長蘇貞昌批評朱立倫不願承認該情資單位的頭就是國民黨的頭，朱立倫今晚與國民黨立委餐敘前受訪表示，自己的態度非常清楚，從兩蔣到前總統李登輝的大時代，皆為國民黨執政，「當然是國民黨要負責，這沒有疑問」。
朱立倫也指出，台灣已經民主化30年，民進黨不要每天都在搞清算、鬥爭，甚至還要針對30年前的不當黨產或是所謂的轉型正義「一搞再搞」。他強調，前總統陳水扁執政時，針對不當黨產、轉型正義皆以執行，再清算一次只是分化社會、製造紛擾，還有很多民生議題要處理，難道台灣沒有事了嗎？
「蘇院長，你覺得你做得讓大家很滿意嗎？大家安居樂業了嗎？」朱立倫也回擊蘇貞昌，「你已經讓民眾不要恐懼於任何的火災、恐懼或任何意外災難嗎？」這才是關鍵重點，不要每天在搞清算鬥爭在野黨，如果繼續搞下去，等下次政黨輪替又搞回來，請問這就是台灣之福嗎？