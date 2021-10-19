日本眾院選戰19日起跑　9黨魁先參與討論會

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包括執政聯盟的自民黨、公明黨及在野黨共9個政黨的黨魁下午出席日本記者俱樂部主辦的討論會。
岸田文雄表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫方面，將確保病床並備妥大型經濟（紓困）對策。要實施新時代的經濟、新資本主義，做好成長及分配的好循環，讓人民所得提高。
他說，會好好面對經濟、外交、安全保障等領域趨於嚴峻的事實，提出負責任的理想，與人民共同開拓時代。
有關經濟政策，最大在野黨立憲民主黨黨魁枝野幸男表示，應以一年為限實施所得稅減稅。至於消費稅，有關餐飲、觀光、文化活動等，須持續維持讓民眾可做到近乎通常消費的情況，3至5年的期間引導民眾消費。
「令和新選組」黨魁山本太郎表示，應採取積極財政政策，取消消費稅。日本共產黨委員長志位和夫主張須調整金融所得課稅。
志位認為，比起中小企業，大企業繳稅比較輕，享有優待稅制，這有待矯正。他指出，所得稅及住民稅（最高）稅率應調高至65%。至於法人稅稅率，安倍晉三政府（2012年12月至2020年9月）執政期間調降了，這必須恢復才行。
岸田表示，法人稅、金融所得課稅以分配的觀點來看，是值得討論；但整體經濟的活力、循環也須一併納入考量，擬定具體的方案。
自民黨在本屆眾議院選舉的政見明載目前日本防衛費（國防費）控制在國內生產毛額（GDP）1%的情況應調升至2%。岸田今天在討論會上被問及此問題。
岸田表示，目前重要的是必須因應大變化。基本上，根據國家安全防衛方針，島嶼防衛、彈道飛彈防禦、太空及網路的問題等正面臨嚴峻的現實應如何因應，為了守護人民的性命與生活，應如何因應，需要多少預算，該考慮的是這些，而非先訂出個數字，這才是負責任的政治。
被問及日本是否應擁有「敵基地攻擊能力」（為自衛而破壞敵方飛彈發射基地）時，岸田說：「阻止對方第2擊，不就能克服禁止先制攻擊的國際法的問題嗎？」
岸田認為，做為對對方第一擊的嚇阻力的選項，日本是否應該擁有「敵基地攻擊能力」一事確實有討論的空間。他強調，須研議因應「有事」（有緊急況狀）時的飛彈防禦體制是否充分，做為選項，各種情況都應納入考量。（編輯：馮昭）1101018