小玉用Deepfake製「換臉謎片」！蔡英文怒了：會推動修法

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「科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人」，蔡英文也感慨「這些受害者，可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，我們不能坐視這樣的事情發生」。
另外蔡英文提到，台灣也一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。尤其疫情期間，我們看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作，「這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我」。
她也說明，從幾年前開始，政府就積極展開作為，強化科技犯罪防制工作。除了各單位在社群網路上，對於假訊息進行即時澄清，調查局也成立資安工作站，進一步提升政府打擊各類網路犯罪的能力。
而針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，蔡英文也說，「會重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時呼籲網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人，台灣的民主自由面臨許多挑戰，需要所有人來捍衛，請大家一起關注分享，一起遏止科技犯罪」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110